PSG-Real: Benzema et Mendy seront titulaires avec Madrid

Selon les informations de Fred Hermel, spécialiste du football espagnol pour RMC Sport, Karim Benzema et Ferland Mendy seront titulaires pour le 8e de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid, ce mardi (21h, sur RMC Sport 1).

Il y aura deux Français dans onze du Real Madrid, ce mardi pour le 8e de finale aller de la Ligue des champions sur le terrain du PSG (21h, sur RMC Sport 1). Selon les informations de Fred Hermel, spécialiste du football espagnol pour RMC Sport, Karim Benzema et Ferland Mendy seront alignés par Carlo Ancelotti dans un "onze de gala". Touché à l’ischio, le latéral gauche a manqué les trois derniers matchs de son équipe mais il tiendra sa place ce soir.

Ce sera aussi le cas de Benzema, lui aussi touché aux ischio-jambiers et forfait lors des trois dernières rencontres de son équipe. L’attaquant a participé à l’entraînement lundi et s’est même rendu en conférence de presse en assurant être prêt dans sa tête. "Je fais tout pour l'équipe, a-t-il lancé. Si je dois forcer un peu, je le ferais. Mais il ne faut pas forcer pour me blesser. Je verrai avec mes sensations."

"Il y a eu beaucoup d'heures de travail, a rappelé l’ancien Lyonnais. Je me sens beaucoup mieux mais on va avoir un entraînement pour voir comment je me sens et si je peux jouer demain (ce mardi, ndlr). Ça a été difficile car j'étais hors du terrain. Le matin, l'après-midi et le soir, j'ai travaillé pour y arriver. Je suis là. Je suis tout à fait prêt dans ma tête. Je suis à 100% dans ma tête, mais maintenant il faut voir sur le terrain. Je suis là pour aider l'équipe, c'est un grand match et si je joue, je donnerai tout."

Carlo Ancelotti maintenait encore le doute sur la présence de sa star, lundi. "Il s'est entraîné depuis quelques jours, avait déclaré l’entraîneur. Après il y a la sensation et l'entraîneur doit voir s'il peut jouer après une telle absence. S'il sent bien, c'est Karim, il va jouer." Ce sera le cas. L'international français sera soutenu par Vinicius Jr et Marco Asensio. Le trio Casemiro-Kroos-Modric sera reconduit au milieu et la défense sera composée de Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba et Ferland Mendy, donc.

La compo du Real face au PSG: Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Casemiro, Modric, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius Jr