PSG-Real: le message de Benzema pour Mbappé avant le choc

Karim Benzema s’est présenté face à la presse ce lundi à la veille du huitième de finale aller de Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG (mardi, 21h sur RMC Sport 1). L’occasion d’adresser quelques mots pour son ami Kylian Mbappé, qu’il va affronter au Parc des Princes.

Toujours incertain pour le huitième de finale aller de Ligue des champions, Karim Benzema ne sait pas encore s'il pourra affronter le PSG ce mardi au Parc des Princes (dès 21h en direct sur RMC Sport 1). L'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France va donc devoir attendre avant de savoir s'il défiera ou non son ami et coéquipier chez les Bleus: Kylian Mbappé. Ce lundi en conférence de presse, le buteur merengue a confirmé que la priorité restait de battre Paris, Mbappé ou pas.

"Non, c’est clair que c’est un grand match. C’est un peu particulier de jouer contre Kylian car on joue ensemble en sélection, a lancé Karim Benzema face aux journalistes. Et on le sait tous, un jour il pourrait arriver à Madrid. Mais l’important c’est de jouer ce match et le gagner. L’amitié on verra après."

Benzema: "Mbappé, c’est un très très grand joueur"

Libre en juin prochain, Kylian Mbappé peut déjà signer un contrat avec son futur club. Régulièrement annoncé tout proche du Real Madrid, le Français de 23 ans assure pourtant ne pas avoir encore décidé pour son avenir. Tel un VRP de luxe, Karim Benzema pourrait avoir un rôle à jouer au moment de convaincre son ami de le rejoindre en Espagne. Mais ce lundi, KB9" n'a pas voulu trop en faire.

De nouveau interrogé sur la situation de son coéquipier de l'équipe de France, Karim Benzema s’est refusé à lui faire un appel du pied direct pour que l'attaquant du PSG le rejoigne à Madrid.

"C’est vous qui venez de lui dire (de me rejoindre au Real). Ce que je peux lui souhaiter c’est un bon match, a poursuivi l’attaquant du club merengue. Et voilà, qu’il joue comme il sait jouer parce que c’est un très très grand joueur et un jeune joueur. Voilà, tout simplement."