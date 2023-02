PSG: "Un capitaine ne peut pas être le seul à prendre des responsabilités", estime Marquinhos

Dans un entretien accordé au Parisien, Marquinhos parle de son rôle de capitaine au PSG avant la réception du Bayern Munich, ce mardi, en huitième de finale aller de Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Et le défenseur brésilien explique qu’il n’est pas le seul leader dans le vestiaire des champions de France.

Il a hérité du brassard depuis le départ de Thiago Silva à l’été 2020. Deux ans et demi plus tard, Marquinhos tente d’assumer ce statut comme il peut au PSG. Sans vraiment donner l’impression d’être le patron du vestiaire. Avant d’affronter le Bayern Munich en 8e de finale aller de la Ligue des champions, ce mardi au Parc des Princes (21h sur RMC Sport 1), le défenseur brésilien s’est défendu face aux critiques qui entourent son leadership dans la capitale.

"Si les gars m’ont élu capitaine, c’est parce que j’étais comme je suis, que je ne change rien, a répondu le joueur de 28 ans dans un entretien accordé au Parisien et réalisé avant la défaite à Monaco. Ce n’est pas parce que tu es capitaine que tu dois changer d’attitude. Il y a des choses supplémentaires à faire, il y a de bonnes aventures quotidiennes. On sait que tu es plus visé, tu dois être très exemplaire. Tu dois toujours essayer de motiver les autres, aider tes coéquipiers, surtout les jeunes. Il faut continuer à être comme tu es."

"Nous, on fonctionne comme ça"

Marquinhos explique également qu’il n’est pas le seul taulier du vestiaire chez les champions de France. "Il y a toujours des leaders dans un groupe, assure le natif de Sao Paulo. Un capitaine ne peut pas être le seul à prendre des responsabilités dans une équipe. Même s’ils n’ont pas le brassard, il y a des leaders, des gens qui vont prendre aussi la parole, aider à la prise de décision… Nous, on fonctionne comme ça!"

Après la défaite à Monaco, dimanche en Ligue 1 (3-1), le natif de Sao Paulo a appelé ses partenaires à relever la tête. Une fois de plus. "Dans ces moments-là il faut se parler, améliorer les choses le plus vite possible, regarder ses propres performances pour essayer de réfléchir à ce qu'il est possible de faire en mieux, a-t-il lâché sur Prime Vidéo Sport. Après, collectivement ça ira mieux. On a perdu en coupe, mais on est premier en championnat, on a encore tout à jouer en Ligue des champions. Pourquoi faudrait-il lâcher maintenant? On traverse un moment difficile mais il faut y aller fort désormais".