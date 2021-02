PSG: Verratti absent contre le Barça? Pochettino entretient le doute

Touché à une hanche contre l'OM dimanche dernier, le milieu du PSG Marco Verratti est forfait pour le match de Ligue 1 contre Nice, samedi. Et son entraîneur Mauricio Pochettino n'a pas pu dire s'il sera remis pour le choc contre le Barça, mardi soir en Ligue des champions.

Déjà privé d'Angel Di Maria et de Neymar, le PSG va-t-il devoir en plus se passer de Marco Verratti pour le 8e de finale aller de Ligue des champions contre le Barça mardi prochain? C'est une possibilité.

Victime d'un coup de pied de Dimitri Payet au niveau de la hanche, dimanche dernier lors d'OM-PSG, le milieu italien n'a pas joué contre Caen mercredi en Coupe de France, et ne sera pas disponible non plus pour le match contre Nice samedi en Ligue 1. Quant à savoir s'il sera remis pour mardi, son coach Mauricio Pochettino n'a pas pu le confirmer.

"On verra dans les prochains jours"

"Marco n’est pas disponible pour demain, a d'abord déclaré l'Argentin ce vendredi en conférence de presse. S’il l’était, il serait dans le groupe. Il a encore une gêne par rapport à la blessure subie à la fin du match contre Marseille. On verra dans les prochains jours..."

Quelques minutes plus tard, Pochettino a tout de même évoqué un éventuel positionnement de l'Italien en 10 au Camp Nou. "Oui, c’est possible, a-t-il dit. On peut le trouver dans une position de numéro 10. Marco a une capacité de lecture et d’interprétation qui lui permet de jouer différents rôles. C’est un joueur très versatile, qui apporte de la richesse et de la variété dans le jeu de l’équipe." Quand il est présent, du moins...

Suspendu lors du 8e de finale retour de C1 contre Dortmund la saison dernière, Verratti s'était ensuite blessé à un mollet avant le Final 8. Il n'avait joué que 7 petites minutes contre Leipzig en demi-finale, et 25 minutes contre le Bayern en finale.