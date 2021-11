PSG: Wijnaldum explique son adaptation difficile

En conférence de presse ce mardi, à la veille du déplacement du PSG sur le terrain du RB Leipzig en Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1), Georginio Wijnaldum est revenu sur son adaptation difficile avec sa nouvelle formation. Le milieu de terrain estime avoir besoin de temps pour connaître ses coéquipiers.

Arrivé libre cet été au PSG en provenance de Liverpool, Georginio Wijnaldum n'a pas encore trouvé pleinement ses marques. Ces dernières semaines, Mauricio Pochettino l'a plus souvent utilisé comme une solution de remplacement, même si le joueur néerlandais de 30 ans compte au total 15 apparitions.

Passé en conférence de presse ce mardi, à la veille du déplacement sur le terrain du RB Leipzig en Ligue des champions, le milieu du PSG s'est expliqué sur ses premiers mois en demi-teinte. "Je dois faire connaissance avec mes coéquipiers. Il n'y en a pas un seul avec lequel j'ai joué avant. On travaille dur pour faire connaissance et s'habituer à jouer ensemble, a déclaré Georginio Wijnaldum. Ce que le coach veut, c'est que l'on soit libre pendant les matchs avec beaucoup de rotation dans les positions. Je dois m'habituer à cela car je viens d'une équipe où on se connaissait tous et où je suis resté pendant cinq ans. Je dois m'habituer à cela."

Georginio Wijnaldum a estimé que sa première saison au PSG ressemble pour l'heure à celle qu'il a vécue à ses débuts avec Liverpool. Les absences actuelles de Marco Verratti et Leandro Paredes laissent en attendant une opportunité à saisir au milieu de terrain, ce qui a déjà permis à l'ancien joueur des Reds d'être à nouveau titulaire vendredi dernier face au LOSC (2-1) en Ligue 1.

Ces dernières semaines, Wijnaldum avait confié ne pas être "complètement heureux" au PSG. Cadre de la sélection néerlandaise, où il est vice-capitaine, le milieu de terrain inquiète aussi son sélectionneur Louis van Gaal, qui regrette son faible temps de jeu même si la situation n'est pas encore "alarmante".

Actuellement en tête de son groupe en Ligue des champions, le PSG a l'occasion de prendre une option sur la qualification ce mercredi (21h sur RMC Sport 1) en cas de succès face au RB Leipzig. Au match aller entre les deux équipes, le PSG avait renversé la situation (3-2) pour s'imposer. Le PSG enchaînera ensuite ce samedi en Ligue 1 avec un déplacement à Bordeaux, soit deux occasions pour Georginio Wijnaldum de prouver sa valeur.