PSV-Monaco: les compos avec Ben Yedder et Minamino titulaires, Xavi Simons sur le banc

Les hommes de Philippe Clement jouent leur qualification pour les barrages de Ligue des champions face au PSV Eindhoven, mardi soir au Philips-Stadion (20h30). L’ASM s’avance avec son quatuor offensif type, l'ancien du PSG Xavi Simons est remplaçant côté néerlandais.

Après son nul un peu rageant la semaine dernière à Louis-II (1-1), l’AS Monaco se déplace cette fois sur la pelouse du PSV Eindhoven pour clôturer ce troisième tour de qualification de Ligue des champions. Au Philips-Stadion, dans l’antre du PSV, les Monégasques auront les cartes en main pour s’imposer et poursuivre leur parcours jusqu’au tour préliminaire, dernière étape avant de valider définitivement leur présence en phase de groupes de C1.

S’ils parviennent à sortir les partenaires de l’ancien du PSG Xavi Simons, deuxièmes du dernier Championnat néerlandais, les hommes de Philippe Clement affronteront au tour suivant soit les Belges de l’Union Saint-Gilloise, soit les Ecossais des Glasgow Rangers, battus 2-0 à l’aller.

>> Suivez la rencontre en direct dans notre live commenté

Caio Henrique n’est plus positif au Covid

Pour ce match à fort enjeu, Clement, qui avait laissé plusieurs cadres au repos ce week-end pour la reprise du Championnat (victoire 1-2 à Strasbourg), aligne cette fois une équipe type. Et similaire à celle du match aller. Le quatuor offensif est composé de Takumi Minamino et Alexandre Golovine sur les ailes, et de Wissam Ben Yedder et Kevin Volland devant.

Vanderson retrouve sa place au poste de latéral droit, tandis que Caio Henrique, qui était encore positif au Covid à l’aller, reste secondé par Ismail Jakobs à l'opposé. Benoît Badiashile et Myron Boadu, tous les deux en reprise, sont toujours forfaits. Côté néerlandais, Xavi Simons débute sur le banc. L'ex-gardien de Nice Walter Benitez garde la cage.

Après l’abolition de la règle du but à l’extérieur dans la compétition européenne, un éventuel match nul enverrait les équipes en prolongation puis aux tirs au but en cas de nouvelle égalité au bout des trente minutes supplémentaires.

La compo du PSV: Benitez - Mwene, Teze, Obispo, Max - Sangaré, Til, Veerman - Saibari, De Jong, Gakpo.

La compo de Monaco: Nübel - Vanderson, Disasi, Maripan, Jakobs - Minamino, Fofana, Matazo, Golovine - Ben Yedder, Volland.