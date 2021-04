Quand devrait se jouer la première Super League?

Dans leur communiqué, les créateurs de la Super League évoquaient dimanche un lancement de leur nouvelle compétition "dès que possible". Ils ne comptent pas attendre 2024 et la réforme de la Ligue des champions, mais viseraient plutôt la saison 2022-2023. De nombreux points doivent encore être réglés.

Au lendemain des révélations puis de l'officialisation du projet de Super League, des questions émergent. Comment l’UEFA va-t-elle réagir, à quelles sanctions s’exposent des clubs dissidents, mais aussi: quand la Super League pourrait être lancée?

Dans leur communiqué d’annonce, les créateurs de la Super League évoquaient un lancement "dès que possible". Par ailleurs, si dans un premier temps des doutes ont été émis sur la poursuite de la Ligue des champions en cours, la compétition ira bien à son terme. Car des clubs membres de la future Super League sont encore engagés en C1 comme en Ligue Europa. C'est le cas pour le Real Madrid, Manchester City, Chelsea et Manchester United.

Pour la saison 2022-2023?

Réuni en Suisse lundi et mardi, le comité exécutif de l’UEFA devait acter la réforme de la Ligue des champions qui devait entrer en vigueur en 2024, avec 36 clubs au lieu de 32. Mais les organisateurs de la Super League ne comptent pas attendre 2024 pour se lancer, mais visent plutôt la saison 2022-2023.

Un lancement dès la saison prochaine semble peu probable. Déjà car l’UEFA ne compte pas se laisser faire. Une bataille judiciaire devrait s’engager entre les deux camps dans les prochaines semaines et pourrait durer de longs mois. L’UEFA, soutenue par la FIFA, les fédérations et les ligues nationales, espère faire capoter le projet. Et puis parce que le projet de Super League, bien que muri depuis de longues semaines et donc très avancé, doit encore être ajusté. L’objectif de cette nouvelle compétition est de regrouper 20 clubs, dont 15 fondateurs. Pour le moment, il n’y en a que 12 (Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcelone, Real Madrid, Atlético Madrid, Inter Milan, AC Milan et la Juve). Reste encore à trouver trois candidats. Dans un tel contexte, les négociations et les passes d'armes promettent d'être houleuses.

