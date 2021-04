La crise de la Super League en direct: la FIFA réclame un dialogue entre l'UEFA et les clubs frondeurs

Les réactions se poursuivent suite à l'annonce de la création de la Super League dimanche soir, et ce jusqu'aux plus hautes sphères politiques. Le vice-président de la Commission européenne, le Grec Margarítis Schinás, prône pour la défense d'un "modèle européen de sport fondé sur des valeurs, sur la diversité et l'inclusion".

"Il n'est pas possible de le réserver aux quelques clubs riches et puissants qui veulent rompre les liens avec tout ce que les associations représentent : les ligues nationales, la promotion et la relégation et le soutien au football amateur de base, poursuit-il dans un message posté sur les réseaux sociaux. L'universalité, l'inclusion et la diversité sont des éléments clés du sport européen et de notre mode de vie européen."