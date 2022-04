Real-Chelsea: Henry bluffé par le but de Benzema

Thierry Henry, ancien attaquant de l’équipe de France désormais consultant pour CBS Sport, a loué la manière dont Karim Benzema s’était démarqué pour inscrire le but de la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions face à Chelsea, mardi.

Longtemps frustré au cours d’une rencontre dominée par Chelsea, Karim Benzema a encore réussi à briller en inscrivant le but de la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions. Il l’a fait en prolongation en reprenant de la tête un centre de Vinicius (96e). Et la manière de trouver un espace de l’attaquant français a subjugué Thierry Henry, ancienne légende d’Arsenal et de l’équipe de France, désormais consultant sur CBS Sport.

"La façon dont il y va: il se rapproche (du premier poteau, ndlr), puis il fait marche arrière, analyse le recordman de buts chez les Bles. Ce qu'il a fait, c'est de s’approcher de Vinicius Jr, de voir qu'ils avaient le temps et se connecter avec les yeux. Puis, il est revenu (en arrière) pour s'assurer qu'il faisait face au but, pour attaquer le ballon et le placer là d’où il venait. Le gardien de but traversera toujours son but, alors il le place d'où il vient."

"Il savait qu'il était mal placé, il s’est dit: ‘d'accord, laisse-moi réajuster mon cadre, nous sommes connectés, maintenant laissez-moi finir’." L’action du but est consécutive à une mésentente entre N’Golo Kanté et Ruben Loftus-Cheek sur le côté gauche. A la récupération, Eduardo Camavinga a ensuite lancé Vinicius. Après être entré dans la surface, le Brésilien a temporisé avant de servir Benzema qui a signé appel/contre-appel d’école sur Antonio Rüdiger avant de croiser une tête à contre-pied d’Edouard Mendy. Une action d’école qui a libéré le Real.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder les quarts de finale de la Ligue des champions

A l’aller, le Français avait inscrit un triplé et pensait avoir mis son équipe sur le chemin des demies. Mais Chelsea a signé un match magnifique au retour et a même été qualifié pendant cinq minutes avant le réveil sur un but de Rodrygo (80e), puis sur celui de Benzema (86e). Le Français, qui avait touché la barre plus tôt dans la rencontre, a inscrit son 12e but dans la compétition cette année.