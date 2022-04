Real-Chelsea: le but du sauveur Benzema en prolongation, qui offre la qualification à Madrid

En prolongation, Karim Benzema a permis au Real Madrid de revenir à 2-3 dans son quart de finale retour de Ligue des champions contre Chelsea. Grâce au 12e but du Français cette saison dans la compétition, les Madrilènes sont virtuellement qualifés pour le dernier carré (1-3 à l'aller).

Qui d'autre que Karim Benzema pour porter le Real Madrid ? Ce mardi soir, alors que les Madrilènes ont arraché de justesse la prolongation contre Chelsea en quart de finale retour de Ligue des champions (1-3 à l'issue du temps réglementaire, 1-3 à l'aller), l'attaquant français a permis à son équipe de revenir à 2-3 à la 96e et donc de se qualifier virtuellement pour le dernier carré.

Après une récupération dans le camp des Blues, Camavinga lance Vinicius sur le côté gauche. Le Brésilien percute et adresse un centre millimétré à Benzema au point de penalty. Le Français s'applique et trompe Mendy de la tête pour son 4e but dans cette confrontation et le 12e cette saison en Ligue des champions..

Les Madrilènes étaient pourtant à la dérive

Les Espagnols reviennent de très loin dans ce quart de finale retour. Un temps complètement à la dérive et menés 3-0, les Madrilènes ont réussi à revenir à 3-1 sur un but sublime de Rodrygo à la 81e pour arracher la prolongation.

Chelsea pensait pourtant avoir mis les coéquipiers de Benzema complètement KO après des réalisations de Mount (15e), Rüdiger (51e) et Werner (75e). Mais c'était sans compter le mental du Real, qui a déjà prouvé au tour précédent sa capacité à retourner les situations les plus improbables.