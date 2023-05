Real-City: l’image 3D qui montrerait que le ballon était sorti avant le but égalisateur de De Bruyne

Manchester City est parvenu à arracher le match nul sur la pelouse du Real Madrid ce mardi soir en demi-finale aller de Ligue des champions grâce à une magnifique frappe de Kevin de Bruyne à la 67e minute (1-1). Un but égalisateur qui pourrait néanmoins être entaché d’une erreur d’arbitrage, comme l'a souligné Carlo Ancelotti.

Le sommet européen entre le Real Madrid et Manchester City entaché d’une polémique autour de l’arbitrage? Alors que les deux clubs se sont quittés sur un score de parité ce mardi soir en demi-finale aller de Ligue des champions (1-1), le but égalisateur des Skyblues à la 67e minute aurait pu être annulé en raison d’une sortie de balle.

Quelques secondes avant que Kevin De Bruyne ne transperce les filets de Thibaut Courtois sur une frappe sèche à l’entrée de la surface, Bernardo Silva a sauvé in-extremis un ballon qui sortait en se jetant le long de la ligne de touche. Si plusieurs joueurs madrilènes ont levé la main pour demander un coup de sifflet de l’arbitre, celui-ci a fait signe de continuer. Jusqu’au but de Kevin De Bruyne.

Real-City: Bernardo Silva se jette pour sauver la touche © RMC Sport

Ancelotti: "Le ballon était hors du terrain. C'est tout. La technologie l'a dit"

Sur le direct télévision, impossible de déterminer si le ballon a bel et bien franchi la ligne. Mais une image 3D partagée par beIN Sports (qui n'était pas diffuseur de la rencontre en France) semble montrer qu’une touche aurait dû être sifflée. De quoi faire fulminer Carlo Ancelotti, qui a visiblement pu visionner cette image 3D avant de se présenter devant les médias à l’issue du match.

"Le ballon était hors du terrain. C'est tout. La technologie l'a dit, a tranché le coach du Real Madrid en conférence de presse. Je ne comprends pas pourquoi VAR ne l'a pas vérifié. L'arbitre n'a pas prêté attention à beaucoup de choses ce soir."

Si Ancelotti vise directement le corps arbitral, il est important de préciser que ce dernier n’a pas eu accès à ces images 3D. "Le VAR doit intervenir et prendre la bonne décision, c'est certain à 100%. Pour le moment, je pense que nous ne pouvons pas vérifier sur la ligne de touche si le ballon est dedans ou dehors", a d’ailleurs expliqué Arsène Wenger sur le plateau de BeIN Sports après le match. Pas sûr que celà suffise à calmer Carlo Ancelotti et les Madrilènes.