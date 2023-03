Real-Liverpool: "On n'a rien à perdre", Klopp rêve toujours d'une remontada à Madrid

Jürgen Klopp a confirmé qu'il espérait toujours un sursaut de Liverpool face au Real ce mercredi lors du huitième de finale retour de Ligue des champions (21h, RMC Sport 1). Corrigés à l'aller (2-5), les Reds auront besoin d'un exploit contre les Madrilènes pour rejoindre les quarts de finale.

Remonter un retard de trois buts face à un club espagnol en Ligue des champions, Liverpool y est déjà parvenu contre le Barça. Mais cette fois, les Reds de Jürgen Klopp devront signer un exploit à l'extérieur face au Real Madrid lors du match retour des huitièmes de finale ce mercredi (dès 21h sur RMC Sport 1). Balayés à Anfield lors du premier match (2-5), les Anglais sont a pied du mur. Une situation, qui même compliquée, ne déplaît pas totalement à leur entraîneur.

"On n'a rien à perdre, c'est une meilleure situation que lorsque vous pouvez tout perdre, a estimé Jürgen Klopp à la veille du choc continental. Nous pouvons perdre un match, nous l'avons déjà ressenti, nous n'aimons pas ça."

Et de préciser tout de même: "Je préférerais la situation de Carlo Ancelotti, celle de défendre une avance de 3-0."

>> Le résumé du match aller Liverpool-Real Madrid (2-5)

La victoire ou la porte pour Liverpool

Malgré deux buts rapides de Darwin Nunez et Mohamed Salah à l'aller, Liverpool avait craqué face aux talents madrilènes à Anfield et en particulier Vinicius Jr et Karim Benzema.

"Nous sommes ici pour gagner le match et c'est déjà assez difficile ici face à l'une des meilleures équipes du monde, a encore estimé le technicien allemand lors de son passage en conférence de presse ce mardi. Nous allons vraiment essayer mais il ne s'agit pas de venir s'asseoir ici et dire que marquer trois buts n'est pas un problème. Bien que cela l'est."

>> Real-Liverpool et le meilleur de la Ligue des champions, c'est sur RMC Sport

Finaliste malheureux de la Ligue des champions face au Real Madrid en 2018 et 2022, Liverpool pourrait encore s'incliner face à l'une de ses bêtes noires européennes. Mais, aussi ardue soit elle, la tâche des Reds n'est pas impossible.

En marquant très rapidement ce mercredi sur la pelouse du Bernabeu, les partenaires de Virgil Van Dijk et Ibrahima Konaté pourraient bien distiller le doute dans les têtes des Madrilènes... et peut-être s'offrir une nouvelle soirée historique en Ligue des champions.