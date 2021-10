Real Madrid: la drôle de méthode d'Ancelotti pour pousser Vinicius à marquer plus

Avec un doublé lors de la large victoire du Real Madrid contre le Shakhtar Donetsk (5-0) en Ligue des champions, Vinicius a une nouvelle fois montré qu’il était en forme depuis le début de la saison. À l’issue du match, l’attaquant brésilien a révélé comment Carlo Ancelotti le parvenait à le motiver à marquer plus de buts et à rester concentré.

Avec cinq buts en huit matchs de Liga, Vinicius Junior (21 ans) s’est rarement montré autant décisif depuis son arrivée au Real Madrid en 2018. En quelques matchs, l’attaquant a déjà battu son record de buts en Liga... qui était bloqué à trois. Mais le Brésilien se montre aussi à son avantage en Ligue des champions, avec un doublé inscrit lors de la victoire mardi contre le Shakhtar Donetsk (5-0).

À l’issue de la rencontre, le Brésilien a révélé la méthode pour le moins étonnante de son entraineur Carlo Ancelotti pour l’encourager à être décisif: "Le coach me demande toujours de marquer plein de buts et d’être concentré sur le jeu. Parfois j’échoue et l’entraineur me dit: "Je vais te faire sortir! Je vais te faire sortir!" pour que je reste concentré et marque plus de buts pour nous", a-t-il déclaré.

"C’est un joueur de très haut niveau"

Pleinement dans les plans de technicien italien, Vinicius commence enfin à faire preuve de réalisme devant le but, tout en donnant du fil à retordre aux défenses adverses. Une amélioration dans son jeu qui s’explique certainement par la confiance que Carlo Ancelotti lui donne depuis qu’il est revenu l’été dernier sur le banc madrilène.

Dans une interview pour AS il y a quelques semaines, l’ancien coach d’Everton s’était montré très élogieux envers l’attaquant de 21 ans: "Il joue très bien, il a énormément de qualités, il est très efficace. En ce moment, c’est un joueur de très haut niveau, oui. C’est un joueur qui réalise un très bon début de saison, il aide beaucoup ses coéquipiers, il montre ses qualités", avait-il confié.

Avec un Vincius efficace et un Karim Benzema qui ne cesse de briller, l’attaque du Real Madrid est en grande forme en ce début de saison. De bon augure pour le Clasico à venir contre le FC Barcelone ce dimanche à 16h15.