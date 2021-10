Real Madrid: Benzema 4e meilleur buteur de l’histoire du club

Karim Benzema a inscrit son 290e but sous les couleurs du real Madrid, mardi lors de la rage victoire sur le terrain du Chakthior Donetsk (0-5). Il égale Santillana et se rapproche du podium.

Les statistiques de Karim Benzema ont encore gonflé mardi soir lors de la large victoire du Real Madrid sur le terrain du Chakthior Donetsk (0-5) en Ligue des champions. Impliqué sur trois des quatre premiers buts de son équipe, le Français a corsé l’addition dans le temps additionnel en reprenant un centre de Marco Asensio (90e+1). Une réalisation qui lui permet de rejoindre Santillana au quatrième rang des meilleurs buteurs de l’histoire du club avec 290 buts.

A 18 buts de la troisème place de Di Stefano

L’international français a atteint ce total en 570 rencontres avec les Merengues (contre 645 pour Santillana entre 1971 et 1988). Il se rapproche du podium et de la troisième place détenue par Alfredo Di Stefano (308 buts). Raul est deuxième avec 323 buts derrière l’intouchable Cristiano Ronaldo qui a mis la barre à une hauteur stratosphérique (451 buts).

Le site du Real Madrid détaille les réalisations du Français avec le Real, qu’il a rejoint en 2009: 201 en Liga, 61 en Ligue des Champions, 21 en Coupe du Roi, 3 au Mondial des Clubs, 3 en Supercoupe d'Espagne et 1 en Supercoupe d'Europe. Par saisons, son meilleur total remonte à ses 32 réalisations de 2011/12, puis les 30 de la saison passée et de 2018/19.

"Je l'aimais avant et je l'aime maintenant", sourit Ancelotti

Benzema a été élu homme du match, mardi. "Je pense que Karim a plus de leadership en ce moment, a déclaré Carlo Ancelotti à l’issue de la rencontre. Comme Modric, Casemiro et Kroos. Il y a six ans (au moment du départ d’Ancelotti du Real, ndlr), il était plus jeune. Sa personnalité s’est affirmée mais la qualité reste la même. Je l'aimais avant et je l'aime maintenant."