Real Madrid-Liverpool: Klopp accuse l’arbitre d’avoir un problème "personnel" avec Mané

Jürgen Klopp, manager de Liverpool, fustige la décision de l’arbitre Felix Byrch de ne pas avoir sifflé une faute contre Sadio Mané quelques instants avant le deuxième but du Real Madrid (3-1), mardi.

Jürgen Klopp n’était pas seulement remonté contre Naby Keita et la prestation défensive très décevante de son équipe lors de défaite de Liverpool sur le terrain du real Madrid (3-1), mardi. Le manager allemand a fustigé une décision de l’arbitre allemand, Felix Byrch, juste avant le deuxième but des Espagnols, lors du quart de finale aller de la Ligue des champions. Alerté par un long ballon de Trent Alexander-Arnold, Sadio Mané s’est retrouvé au sol après un contact litigieux avec Lucas Vazquez, en position de dernier défenseur. L’arbitre n’a rien sifflé et 27 secondes plus tard, Marco Asensio a fait le break pour le Real Madrid.

Jürgen Klopp réclame une faute de Lucas Vazquez sur Sadio Mané sur cette action © Capture

"La situation avec Sadio, je ne suis pas sûr de ce que l'arbitre a fait ce soir, a pesté Klopp à l’issue de la rencontre. Ça ressemblait à quelque chose de personnel. Je lui ai dit après le match, je pense qu’il a été injuste avec Sadio. Ce n’est pas lui qui nous fait perdre le match mais vous avez juste besoin d'un bon arbitre."

"Une faute à 100%", selon Crouch

Peter Crouch, ancien joueur de Liverpool, a aussi déploré la décision de ne pas siffler faute en faveur de l’international sénégalais. "C'est une faute à 100%, a-t-il déclaré Crouch sur BT Sport. Il ne regarde pas le ballon, c’est une faute à n’importe quel endroit du terrain. "

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder les quarts de finale de la Ligue des champions



Klopp a également regretté une autre absence de décision en faveur de Mané en deuxième période à l’abord de la surface adverse. Mais il n’a pas seulement visé les décisions de M.Byrch. Il a aussi regretté la prestation inconsistante de son équipe.



"Si nous voulons aller en demi-finale, nous devons gagner le droit de le faire et nous ne l’avons pas fait, surtout en première mi-temps, a-t-il analysé. La seule bonne chose que je puisse dire à propos du match, mis à part le but, c'est que nous ne sommes qu’à la moitié de la confrontation. Nous n’avons tout simplement pas joué au football assez bien ce soir pour causer plus de problèmes au Real Madrid. Je pensais que cela aurait été possible, mais nous devons le montrer lors du prochain match. Nous leur avons rendu la tâche trop facile. Je ne suis pas content de la façon dont nous avons joué en possession. Nous les avons très bien pressés, ils jouent longtemps mais ensuite ils nous ont battus sur les deuxièmes ballons. Nous devons créer plus et mieux jouer. Nous ne méritions pas beaucoup plus ce soir. Le but à l'extérieur nous donne une ligne de vie.''