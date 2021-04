Real Madrid-Liverpool: Zidane estime que son équipe est sous-cotée

Lors de la conférence de presse à la veille du quart de finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool (mardi à 21h, sur RMC Sport1), l’entraîneur madrilène Zinédine Zidane a regretté que son équipe soit sous-évaluée.

Le Real Madrid en quête de reconnaissance ? Championne d’Espagne en titre, l’équipe du club le plus titré au monde ne serait pas considérée à sa juste valeur selon son entraîneur, Zinédine Zidane.

Faute de grande star depuis le départ de Cristiano Ronaldo, les Merengue s’appuient pourtant sur un collectif performant. Les partenaires de Karim Benzema sont toujours en course pour conserver leur titre en Liga (ils comptent trois points de retard sur le leader, l’Atlético) et disputeront ce mardi soir, leur quart de finale aller de la Ligue des champions face à Liverpool (21h, en direct sur RMC Sport1). Un bilan positif mais qui n’est pas reconnu à sa juste valeur selon Zizou.

"Nous sommes en vie"

L’entraîneur français a répondu "oui" lorsqu’il lui a été demandé si son équipe était sous-évaluée. "Nous méritons d’être là, avance le Ballon d’Or 98. Je fais entièrement confiance à mon équipe, je sais ce qu’elle peut faire. Nous pouvons faire notre travail, chaque jour. L’équipe ne fait pas attention à ce qui se dit, cette équipe, ce club ne partent jamais vaincus. Jamais. Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. Nous sommes en vie (en C1 et en Liga, ndlr). Nous allons nous battre, continuer à travailler dur. Nous avons vécu des périodes compliquées, nous vivons une meilleure période mais cela ne signifie rien, il faut continuer, travailler et (mardi) ce sera un match difficile, et il faudra être compétitif."

Le Real Madrid entame une période cruciale de sa saison puisqu’entre le quart de finale aller mardi et le retour la semaine prochaine, les Merengue accueilleront le Barça lors du Clasico samedi soir pour le sommet de la 30eme journée de Liga. Sacrée semaine.