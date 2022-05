Real Madrid: Pour Neymar, le "meilleur joueur du monde" est... Vinicius Jr

Dans un entretien à TNT Sports Brésil, Neymar a donné selon lui, l'identité du meilleur joueur du monde cette saison. Un brin chauvin sans doute, le membre de la Seleçao a répondu Vinicius, l'attaquant du Real Madrid.

A 21 ans, Vinicius a offert la 14e victoire en Ligue des champions au Real Madrid. Ce samedi, face à Liverpool (1-0) au Stade de France, le Brésilien a surgi avant l'heure de jeu sur un centre de Federico Valverde. Une réalisation qui couronne la meilleure saison de sa jeune carrière. De là à être désigné comme étant le meilleur joueur du monde? C'est en tout cas l'avis de son compatriote Neymar.

Dans un entretien à TNT Sports Brésil, Neymar, actuellement en vacances après la fin de saison, a été invité à donner le nom du meilleur joueur du monde cette saison. "Vinicius Junior", a répondu la star du PSG. Un choix qui peut paraître surprenant. Et pour cause, Neymar a vu assez peu de matches: "Mbappé a fait une belle saison, Benzema aussi. Après j’ai très peu regardé de football cette année. Mais d’après ce que j’ai vu, oui, Vinicius Junior", a-t-il reconnu avec le sourire.

Benzema le place parmi les 5 meilleurs du monde

Arrivé le jour de ses 18 ans au sein de la "Maison blanche", le 12 juillet 2018, Vinicius a fait taire peu à peu les critiques, qui ont souvent pointé du doigt son manque d'efficacité devant le but. Mais sous les ordres de Carlo Ancelotti et bien conseillé par Karim Benzema notamment, Vinicius a changé de dimension. "Vini est jeune en âge mais pas sur le terrain, il a plus de 100 matchs à son actif. Personne ne parle de Vinicius comme du meilleur joueur du monde et il est dans le top 5.", notait l'international français de son côté, dans un entretien ces derniers jours à RMC Sport.

Champion de Liga et vainqueur en Supercoupe d'Espagne cette saison en parallèle de la Ligue des champions, Vinicius a disputé 52 rencontres, pour 22 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues. "Il fait tout. Il doit se concentrer sur le jeu car il peut gagner le match tout seul, ajoutait Benzema au sujet de son partenaire d'attaque. J'ai beaucoup parlé avec lui et sur le terrain aussi. Il peut être encore plus décisif. S'il se concentre davantage, il peut marquer plus de buts et donner plus de passes décisives. Il peut toujours le faire."