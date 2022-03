Real-PSG J-1: Mbappé est bien dans le groupe

Touché au pied gauche lundi, Kylian Mbappé figure bien dans le groupe du PSG pour le déplacement à Madrid, mercredi lors du 8e de finale retour de la Ligue des champions (21h, sur RMC Sport 1).

Kylian Mbappé va bien faire le déplacement à Madrid avec ses partenaires pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions, mercredi (21h, sur RMC Sport). L’attaquant figure dans le groupe de 24 joueurs retenus par Mauricio Pochettino, ce mardi.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder Real-PSG en 8e de finale de la Ligue des champions

Dans son communiqué, le club a donné des précisions sur l’état de forme de sa star, touchée au pied gauche sur une semelle involontaire d’Idrissa Gueye, lundi à l’entraînement. "Kylian Mbappé a reçu un choc sur le pied gauche à l’entraînement hier (lundi), explique le club. II effectue des soins depuis hier. L’examen clinique était rassurant et un nouveau point sera fait dans la journée."

Le texte confirme l’optimisme du club sur la présence de son joueur après le vent de panique qui a traversé les rangs parisiens ces dernières heures. Selon les informations de RMC Sport, Mbappé veut participer à ce choc. Il est apparu plutôt serein sur un cliché publié par Paris au moment de sa montée dans l’avion pour la capitale espagnole.

>> Real-PSG J-1: les infos en direct

Le club a par ailleurs officialisé les forfaits des Espagnols Ander Herrera et Sergio Ramos. Le premier "continue ses soins continue les soins pour sa conjonctivite" et "reprendra l’entraînement avec le groupe en fin de semaine". Le second (qui s’entraîne seul) fera, lui, le déplacement à Madrid avec ses partenaires dans la ville qu’il a quittée l’été dernier.

D’autres absents sont à noter dont celui, désormais habituel, de Layvin Kurzawa, pourtant bien éligible pour disputer la Ligue des champions (à l’inverse de Juan Bernat, non inscrit). Les jeunes Edouard Michut et Xavi Simons ont été retenus par Pochettino à l’inverse d’El Chadaille Bitshiabu, Ismaël Gharbi, Nathan Bitumazala, Denis Franchi et Lucas Lavallée.