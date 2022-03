Real-PSG: l'échange de cadeaux originaux entre Al-Khelaïfi et Pérez avant le match

Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez ont échangé des cadeaux, à quelques heures du match Real-PSG comptant pour les huitièmes de finale retour de Ligue des champions (sur RMC Sport). Les deux présidents ont également déjeuné ensemble, dans une ambiance détendue selon les indiscrétions de la presse espagnole.

Malgré leur relation fraîche, Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaïfi ont tout de même échangé des cadeaux à quelques heures du coup d'envoi du huitième de finale retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain (mercredi 21h sur RMC Sport 1). Une marque d'attention traditionnelle qui prend un autre sens ici compte tenu du contexte lié à Kylian Mbappé.

>> Real-PSG: l'avant-match en direct

Comme le révèle El Chiringuito, images à l'appui, le président du Real Madrid a offert une maquette du nouveau stade Santiago-Bernabéu à son homologue qatari, qui lui a remis une miniature de la Tour Eiffel. En outre, les dirigeants ont pris la pose avec le maillot madrilène blanc que les joueurs de Carlo Ancelotti doivent porter pendant le match.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder Real-PSG en Ligue des champions

Le menu dévoilé par Marca

Avant de poser devant les photographes, les deux hommes ont déjeuné ensemble à Madrid. Toujours selon la presse espagnole, l'ambassadeur de France en Espagne, Jean-Michel Casa, était présent, tout comme des membres de l'UEFA.

D'après Marca, l'ambiance était nettement plus détendue par rapport au dîner décrit comme "glacial" organisé à Paris pour le match aller. Le quotidien espagnol assure même s'être procuré le menu: salade de homard, loup de mer et tomate concassée ou filet grillé et sauce béarnaise, cigarettes au chocolat, mascarpone et glace au chocolat blanc ou tuile aux amandes et mignardises. Le tout accompagné de deux vins.