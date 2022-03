Real-PSG: "On ne parle pas de Mbappé", Leonardo enterre le sujet brûlant avant la rencontre avec Florentino Pérez

Convié au traditionnel déjeuner d’avant-match avec le clan madrilène, Leonardo a été interrogé par les médias sur Kylian Mbappé, au cœur de tous les débats avec le Real-PSG de ce mercredi soir en Ligue des champions. Le directeur sportif parisien s’est montré détendu, écartant la question par un "on ne parle pas de Mbappé".

Son nom est sur toutes les lèvres, tous les regards seront braqués sur lui ce mercredi soir au cours de Real Madrid-PSG en 8e de finale retour de Ligue des champions. Le sujet Kylian Mbappé fait énormément parler en Espagne.

"On est tranquilles"

Interrogé sur son attaquant phare au moment de rejoindre un restaurant de Madrid en compagnie de Nasser Al-Khalaïfi ce mercredi midi pour le traditionnel déjeuner d'avant-match avec le président madrilène Florentino Pérez, Leonardo s’est contenté d’une courte phrase, tout en sobriété: "On ne parle pas de Mbappé (…) On est tranquilles". Dans une ambiance beaucoup plus calme, Florentino Pérez a ensuite pu entrer au restaurant Zalacain pour ce repas sous les nombreuses caméras des télévisions espagnoles.

En marge du match aller à Paris, le premier déjeuner s’était déroulé dans un climat glacial, en raison de la délicatesse des sujets abordés ou encore d’un retard du président madrilène. Le tout ponctué par un duel qui continue de faire rage pour savoir lequel des deux clubs parviendra à attirer ou conserver Kylian Mbappé la saison prochaine. Avant le choc du soir, le débat semble encore très loin d’être clos.