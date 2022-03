Real-PSG: "Ne pas tout mettre à la poubelle", Leonardo donne les premières pistes pour l'avenir du club

Leonardo s’est exprimé au micro de RMC Sport 1 après l’élimination du PSG sur la pelouse du Real Madrid (3-1) en 8e de finale de Ligue des champions. Le directeur sportif parisien a regretté qu'aucune faute n’ait été sifflée sur Donnarumma au moment de l’ouverture du score de Benzema, tout en assurant qu’il ne fallait pas “tout jeter”.

Leonardo n’avait jamais connu une telle débâcle en tant que directeur sportif du PSG. Absent de l'organigramme de Paris au moment des deux “remontadas” contre le Barça en 2017 puis Manchester United en 2019, le dirigeant brésilien vient de vivre une terrible élimination sur la pelouse de Bernabeu en 8e de finale retour de Ligue des champions. Après leur victoire 1-0 à l’aller, les hommes de Mauricio Pochettino se sont inclinés 3-1 à Madrid, terrassés par un triplé en 17 minutes de Karim Benzema.

>> L'après-match Real-PSG en direct

"C’est un coup dur. On ne peut pas enterrer tout ce qui a été fait. C’est difficile d’analyser", a réagi Leonardo au micro de RMC Sport 1 après la rencontre, tout en regrettant qu’aucune faute n’ait été sifflée sur Donnarumma juste avant l’ouverture du score de Benzema à la 61e minute.

"On a fait des erreurs"

"L’épisode de la faute sur Donnarumma a été déterminant, mais on a été en difficulté pour gérer ce moment. On a perdu le contrôle. On doit chercher des solutions. Après, c’est dommage qu’une décision arbitrale soit déterminante dans ce genre de moment. Mais on doit garder notre calme. On a fait des erreurs, on doit changer des choses, mais on ne doit pas tout revoir.”

"Pochettino est toujours dans le projet"

Cette élimination dès les 8es de finale marque un terrible coup d’arrêt pour le PSG, qui restait sur une demi-finale de C1 la saison passée et une finale en 2020. "On doit vraiment tout se dire sur ce qu’il s’est passé. Mais on ne doit pas tout jeter et tout mettre à la poubelle. On ne doit pas tout recommencer de zéro à chaque défaite. L’objectif c’est de gagner la C1, et jusqu’à la mi-temps de ce match on était bien, a ajouté Leonardo sur RMC Sport 1, avant de s’attarder sur l’avenir de Mauricio Pochettino. On doit rester ensemble. Pochettino est toujours dans le projet de cette saison. Ce n’est pas le moment de penser à ça.”