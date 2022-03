Real-PSG: "On n’a encore rien gagné", Marquinhos met en garde contre un éventuel relâchement

Invité exceptionnel de Rothen S’enflamme vendredi, sur RMC, à cinq jours du huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid (en direct sur RMC Sport 1), le capitaine du PSG Marquinhos met en garde son équipe contre un éventuel relâchement.

J-5 avant Real Madrid-PSG. La pression monte avant le huitième de finale de Ligue des champions mercredi soir au stade Santiago Bernabeu (à 21h en direct sur RMC Sport). Un rendez-vous que les Parisiens vont aborder après avoir gagné le match aller 1-0 au Parc des Princes. Si Marquinhos est satisfait de ce premier acte, il sait que son équipe n’a fait que la moitié du chemin.

"Le bilan de ce match a été vraiment très positif, rappelle le Brésilien, invité exceptionnel de Rothen S’enflamme ce vendredi sur RMC. On est très content de ce qu’on a réalisé. On sait que le deuxième match sera différent. Chaque match a son histoire. On doit faire un meilleur match. On ne lâche pas, on continue de travailler. On a fait un pas (vers les quarts) mais on n’a encore rien gagné."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour voir Real Madrid-PSG sur RMC Sport1

"Tout est ouvert"

Sur la victoire obtenue au Parc face aux Madrilènes, "Marqui" assure ne pas avoir été surpris par la domination du PSG. "On a travaillé pour ça, poursuit le capitaine du PSG. Quand on voit que ça marche, on gagne en confiance. C’est ce qui s’est passé. Depuis le début, on était sûr de ce qu’on devait faire. On a fait un bon pressing haut. Tout le monde a fait le boulot."

Un état d’esprit que les partenaires de Kylian Mbappé devront conserver mercredi soir : "Si une équipe laisse le Real jouer, avec la qualité de leurs milieux de terrain, Karim (Benzema) qui vient jouer entre les lignes, c’est sûr qu’ils vont avancer, avoir le ballon. Avec un score de 1-0, on garde les pieds sur terre. Car il n’y a pas beaucoup de différence. Tout est ouvert", conclut Marquinhos.