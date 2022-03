PSG: Hakimi se confie sur sa relation avec Mbappé

A deux jours d’affronter le Real Madrid en Ligue des champions (sur RMC Sport), Achraf Hakimi s’est confié au quotidien Le Parisien. Le défenseur du PSG a notamment évoqué son amitié avec Kylian Mbappé.

Arrivé cet été au PSG, Achraf Hakimi a rapidement trouvé un allié au sein de l’effectif parisien: Kylian Mbappé. Alors qu’il s’apprête à affronter le Real Madrid en 8e de finale retour de Ligue des champions mercredi (21 heures), le Marocain s’est confié au quotidien Le Parisien. Il a notamment évoqué sa relation avec l’international français.

"Nous sommes deux jeunes de 23 ans qui partageons les mêmes goûts. On parle de musique, de jeux vidéo, on va au restaurant ou on passe juste du temps ensemble. On s'apprécie l'un l'autre. [...] On aime profiter de la vie", a raconté le défenseur. "J’ai une vie personnelle, Kylian aussi. Mais on passe aussi beaucoup de temps à la maison. Il n’est pas toujours nécessaire de sortir pour s’amuser", a-t-il poursuivi.

Dans cette même interview, il revient aussi sur sa connexion avec Lionel Messi, qui peine encore à briller avec Paris: "On a seulement joué six mois ensemble. On a encore besoin de temps pour se comprendre, pour découvrir les qualités de l’autre. Mais chaque semaine, on progresse et on a le sentiment d’être meilleur qu’au début".

Forfait pour affronter Nice samedi soir (1-0), Achraf Hakimi postule bien pour le 8e de finale contre Madrid. Il était présent à l’entraînement collectif lundi. Le Marocain vivra un match forcément particulier mercredi, contre son club formateur, avec lequel il n’a jamais eu sa chance.