Real-PSG: Sergio Ramos, un départ que Madrid ne regrette pas

Sergio Ramos (35 ans) va retrouver Madrid, mercredi huit mois après avoir tourné une page gigantesque de 16 ans avec le Real. Forfait, il suivra par procuration ce choc face au PSG, sa nouvelle équipe qu’il a rejointe après son départ un peu raté de son ancienne maison.

Sergio Ramos (35 ans) ne fêtera pas - sur le terrain - son grand retour à Bernabeu, mercredi lors du 8e de finale retour de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG (21h, sur RMC Sport). Le défenseur espagnol est forfait pour le choc en raison d’une blessure à un mollet qui le gêne depuis de longues semaines. Il sera en revanche bien présent physiquement dans la capitale espagnole puisqu’il a fait le déplacement avec ses partenaires. Il ne pouvait pas manquer le déplacement dans une ville où il a écrit sa légende pendant 16 ans (2005-2021).

Crispation autour de sa prolongation de contrat

Il l’a pourtant quittée sur une note amère l’été dernier malgré ses larmes lors d’une cérémonie d’adieux aussi brève que son palmarès fut riche avec les Merengues. Florentino Perez, président madrilène, s’était montré avare de mots en direction de son ancien capitaine, vainqueur de 22 trophées au club (deuxième total le plus élevé derrière les 23 titres de Paco Gento), dont quatre Ligues des champions et cinq Liga. Il lui avait remis une insigne d’or, certes, et rappelé qu’il fut son premier transfert d’un joueur espagnol. Mais le ton n’y était pas.

La raison? Les négociations compliquées entre les deux parties sur la prolongation du joueur. En fin de contrat en juin, Ramos voulait deux ans supplémentaires quand Perez, fidèle à sa politique avec les joueurs au-delà de 30 ans, ne lui offrait qu’un an avec une baisse de salaire de 10%, selon la presse espagnole. Les deux parties ne s’étaient jamais entendues et Ramos avait donc quitté Madrid, avant de s’engager libre avec Paris quelques jours plus tard.

Le Real s’en frotte les mains

Huit mois plus tard, Madrid ne regrette pas vraiment cette issue. Le joueur a seulement joué cinq matchs sous ses nouvelles couleurs. La faute aux séquelles de sa grave blessure au genou contractée en février 2021 avec le Real Madrid, mais aussi à des gênes récurrentes au mollet, qui le privent encore de retrouvailles avec Bernabeu. Ramos n’a plus joué depuis le 23 janvier face à Reims (4-0), lors d’un match où il avait marqué et attisé enfin l’espoir des supporters parisiens. Depuis, l’international espagnol qui s’entraine "individuellement", selon le dernier communiqué du PSG, n’a plus été convoqué dans le groupe.

Une fragilité physique qui valide le choix des dirigeants madrilènes de tourner cette grande page d’histoire l’été dernier. Celle-ci devenait, selon certains, pesante au sein du club où Ramos avait acquis un rôle très influent. "Il a cru qu'il était au-dessus de la politique du club, confie un proche de Florentino Perez à L’Equipe. Il a voulu jouer mais il a perdu." Il fait ainsi référence à l’insistance (vaine) de Ramos de prolonger son bail de deux ans. Sans lui, Madrid, leader en Liga, se porte bien, notamment grâce à David Alaba, qui lui a brillamment succédé en charnière centrale après son arrivée, libre, depuis le Bayern Munich.

S’il est filmé dans les tribunes mercredi, Ramos devrait récolter des applaudissements pour ses états de service, lui qui a joué 671 matchs et inscrit 101 buts avec le Real. Mais il ne provoquera pas une vague de regrets dans les esprits des supporters madrilènes. Certainement frustré de suivre le choc depuis les tribunes, Ramos goûterait certainement une qualification parisienne. En retenue, ou non.