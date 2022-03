Real-PSG: un médecin espagnol ne croit pas du tout au forfait de Mbappé

Un médecin espagnol invité sur la Cadena Ser n’imagine pas un forfait de Kylian Mbappé pour Real Madrid-PSG, mercredi (21h, sur RMC Sport). Il se montre beaucoup plus prudent sur l’état de forme de Toni Kroos.

Les images de la blessure de Kylian Mbappé à l’entraînement (une semelle d'Idrissa Gueye sur le pied gauche de l'attaquant) ont vite traversé les frontières françaises, lundi. Elles ont évidemment trouvé un écho très fort en Espagne où les journaux et émissions sportives ont chamboulé leur programme pour évoquer l'incertitude autour de la participation de l’international français au 8e de finale retour de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG, mercredi (21h, sur RMC Sport 1). Ce fut notamment le cas sur les ondes radio de la Cadena Ser. Mais le Dr Ripoll, invité lors de ce débat, a douché les "espoirs" des supporters madrilènes espérant l’absence de la star française. Pour lui, il n’y a aucun doute: Mbappé jouera mercredi après avoir analysé les images.

"Je dirais aux madridistas: ‘abandonnez tout espoir’, Kylian Mbappé sera au Bernabeu, a-t-il lancé. Il n'y a aucun doute. Ce qui est plus douteux, c'est s'il pourra terminer le match ou être à 100% de ses conditions. C’est un joueur qui a eu en six saisons huit blessures, avec seulement 144 jours d'arrêt sur ces six saisons. C'est un footballeur pour tout jouer. L'impact est important mais si on regarde les images le pied n'est pas coincé. S'il avait été coincé avec le sol et avec la chaussure du joueur, ça aurait été un plus grand traumatisme et sa répercussion aussi."

Selon les informations de RMC Sport, le PSG est optimiste sur la participation du joueur à ce choc. Le principal intéressé, aussi, veut jouer. Le club a d’ailleurs qualifié de rassurants les examens passés par le champion du monde.

Ce serait risqué pour Kroos

Le Dr Ripoll se montre en revanche plus pessimiste sur les chances de voir Toni Kroos, titulaire. Touché à l’ischio-jambier gauche, l’Allemand s’est entraîné à l’écart du groupe lundi et une décision sera prise ce mardi. Mais pour le médecin, une reprise serait précipitée. "Ce sera difficile de revenir pour mercredi, explique-t-il. Kroos a joué 75% des matchs cette saison. Ce sera très difficile pour lui d'être au Bernabeu contre le PSG sans prendre de risques."