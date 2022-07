Mercato: le directeur sportif de Séville explique pourquoi Koundé n'a finalement pas signé à Chelsea

Interviewé vendredi par la communication du club, Monchi, le directeur sportif du Séville FC, est revenu sur les coulisses du transfert de Jules Koundé au FC Barcelone. Selon ses dires, le défenseur international français était tout proche de signer à Chelsea en fin de semaine dernière, avant que les Blues ne décident de reporter l'officialisation du transfert.

Jules Koundé au FC Barcelone, l'affaire semblait loin d'être faite il y a encore quelques semaines, voire quelques mois. Lors du dernier mercato estival, le défenseur français du Séville FC avait déjà failli quitter l'Espagne pour rejoindre Chelsea. Et cet été, les Blues sont revenus à la charge, déterminés à recruter Koundé. Alors qu'il était proche de rejoindre l'Angleterre la semaine dernière, c'est en Catalogne que l'international français (11 sélections) a fini par poser ses valises.

Alors, que s'est-il passé? Monchi, le directeur sportif du Séville FC, a répondu à cette question vendredi lors d'une interview réalisée par la communication du club andalou. Et selon lui, Koundé était à deux doigts de signer chez les Blues en fin de semaine dernière. "Le jeudi soir, le joueur était proche d'être vendu à Chelsea. Avec un accord entre les clubs et un accord avec le joueur. Mais même quand tu es dans ce milieu depuis longtemps, il y a toujours des choses qui te surprennent", a raconté Monchi.

Arrivé en début de semaine dans les négociations, le FC Barcelone a profité des hésitations de l'équipe dirigée par Thomas Tuchel. "Des doutes sont apparus à Chelsea et le week-end dernier, tout s'est arrêté après qu'ils aient fait une bonne offre", a expliqué Monchi, qui poursuit: "Ils ont décidé d'attendre et c'est à ce moment-là que Barcelone est apparu."

Chelsea battu après avoir trop attendu

À la recherche d'un défenseur central, le Barça pensait avoir perdu son duel avec Chelsea et avait réfléchi à recruter Inigo Martinez comme plan B. Mais Mateu Alemany, le directeur du football du club catalan, contacte Monchi lundi. "Après un travail acharné, nous sommes parvenus à un montant important, le plus élevé de l'histoire du Séville FC", décrit le directeur sportif sévillan.

Avant l'arrivée de Koundé à Barcelone, dont la signature devrait être officialisée dans les prochaines heures, Chelsea est pourtant réapparu au dernier moment dans les négociations, selon Monchi: "Ils [les Blues] ont hésité, ils ont demandé à attendre les derniers mouvements. Le Barça est apparu, Chelsea est revenu, mais l'offre du Barça était meilleure. Nous avons décidé de le vendre au club qui offrait les meilleures conditions."

Selon les informations de L'Équipe, le choix de Koundé se portait également sur le Barça, Xavi lui assurant de jouer en défense centrale. Thomas Tuchel, de son côté, était davantage à la recherche d'un joueur capable d'évoluer sur le côté droit d'une défense à trois et en tant que piston, poste que ne veut plus occuper Koundé. Voilà certainement pourquoi Chelsea aurait décidé de demander quelques jours de réflexion en plus à Séville. Quitte à laisser filer Koundé au Barça.