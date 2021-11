Sheriff-Real: Benzema encore buteur malgré ses démêlés judiciaires

Irrésistible depuis le début de la saison, Karim Benzema a marqué pour la quatrième rencontre d'affilée en Ligue des champions au terme d'une journée marquée par sa condamnation dans l'affaire de la sextape pour complicité de tentative de chantage sur Mathieu Valbuena.

La journée de Karim Benzema a mieux fini qu’elle n’avait commencé, avec la condamnation à un an de prison avec sursis pour l’attaquant madrilène dans l’affaire dite de la sextape. Dans le viseur de la justice après avoir été reconnu coupable de complicité de tentative de chantage sur son ancien coéquipier en équipe de France Mathieu Valbuena, Karim Benzema a répondu présent sur le terrain dans un drôle de contexte pour lui.

Les candidats au Ballon d'or se distinguent

Avec le brassard de capitaine autour du bras, l’avant-centre international n’a pas semblé affecté par ses déboires judiciaires, en témoigne ce but splendide marqué contre le Sheriff (3-0), à Tiraspol, son 5e but dans cette Ligue des champions, le 77e de sa carrière en 135 matches disputées dans la compétition. Auteur du troisième but de son équipe, Benzema a contribué à assurer la qualification du Real pour les huitièmes.

L’international français s’installe au sixième rang du classement des buteurs de la Ligue des champions cette saison, un classement dominé par Sébastien Haller et Robert Lewandowski, autre candidat au Ballon d’or, avec 9 réalisations. Au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des champions, Benzema est également devancé par le Polonais, qui a marqué un retourné acrobatique sous la neige de Kiev mardi.

Robert Lewandowski a inscrit 82 buts avec le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, loin derrière Lionel Messi (123) et surtout Cristiano Ronaldo (140). A cinq longueurs de Lewandowski, Benzema peut espérer monter sur le podium d'ici la fin de la saison.