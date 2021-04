PSG: Leonardo "très fier" d'Al-Khelaïfi après sa prise de position contre la Super League

En marge de Metz-PSG ce samedi en Ligue 1, Leonardo a évoqué le projet de Super League. Le directeur sportif parisien estime que son président Nasser Al-Khelaïfi sort grandi de ce refus de rejoindre une ligue semi-fermée qui a du plomb dans l'aile.

Leonardo n'avait pas encore communiqué depuis la naissance (et la mise en stand by) du projet de Super League. Au micro de Canal+, avant le coup d'envoi de Metz-PSG en Ligue 1, le directeur sportif du PSG a exprimé toute sa gratitude envers son président: "On est très fiers de Nasser Al-Khelaïfi. On connaît le travail qu’il fait depuis longtemps. C’est vrai que dans ce moment-là, il a eu une position de leadership très importante par rapport à cette décision."

Pour rappel, Al-Khelaïfi a été élu président de l'ECA ce mercredi après le fiasco de la Super League et le départ de nombreux dirigeants de l'association des grands clubs européens. Le PSG avait refusé de rejoindre le projet et son président s'est retrouvé à succéder à Andrea Agnelli, menacé après la mort dans l'oeuf de la Super League.

"La reconnaissance de personnes qui veulent collaborer"

"Je pense qu’il a suivi ses valeurs et celle du club, poursuit Leonardo. Ça nous rend vraiment très fiers. Il sort comme président de l’ECA, ce n’est pas seulement parce qu’il a pris une décision. C’est la reconnaissance des personnes qui veulent collaborer, pas seulement maintenant, mais aussi pour le futur."

Le directeur sportif parisien explique également que la crise n'était pas un prétexte pour lâcher la Ligue des champions: "Le football est dans un moment délicat, on cherche des solutions, tout le monde est en difficulté. Le Paris Saint-Germain passe aussi par des moments de difficulté. Ce n’était pas un motif pour sortir de la Ligue."