Thierry Henry décroche un nouveau contrat

Thierry Henry, ancien attaquant de l’équipe de France, d’Arsenal et de Barcelone notamment, a été engagé comme consultant par la chaîne américaine CBS pour commenter la Ligue des champions. Il cumulera avec son poste chez Amazon Prime.

Thierry Henry est un homme bien occupé. L’ancien attaquant de l’équipe de France a été choisi comme consultant par la chaîne américaine CBS Sports pour la Ligue des champions. Il interviendra sur le plateau d’une émission consacrée à la plus prestigieuse des compétitions européennes, UEFA Champions League Today, a annoncé le groupe.

Plusieurs grosses affiches rythmeront la semaine de C1 à commencer, dès ce mardi soir, par le gros choc entre le PSG et Manchester City (21h, sur RMC Sport), comptant pour la deuxième journée. Au même moment, l’AC Milan affrontera l’Atlético de Madrid. Lille se déplacera mercredi sur le terrain de Salzbourg (21h, sur RMC Sport) au cours d’une soirée marquée par un alléchant Juventus-Chelsea.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder PSG-Manchester City en Ligue des champions

Thierry Henry, ancien joueur de Monaco, Arsenal et de Barcelone notamment, occupe déjà un poste de consultant chez Amazon Prime Vidéo où il commente les matchs de Ligue 1. Son style a déjà marqué les esprits avec des syllabes prononcées bien distinctement et sa connaissance encyclopédique du football. A l’issue de sa carrière en 2014 aux New York Red Bulls, il avait enfilé ce nouveau costume pour la chaîne anglaise Sky Sports.

Ses interventions dans les médias ont ensuite fluctué en fonction de ses postes d’entraîneur à Monaco (octobre 208-janvier 2019) et à l’Impact de Montréal (novembre 2019-février 2021). Il occupe aussi toujours des fonctions dans le staff de Roberto Martinez au sein de la sélection belge. Entré comme T3 (deuxième adjoint) en 2016, il a été promu adjoint en 2018 jusqu’à son départ pour Monaco. Il est revenu auprès des Diables Rouges en mai 2021 et s’est engagé jusqu’à la Coupe du monde 2022.