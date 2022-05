Villarreal-Liverpool: "Ça a été un beau voyage", la fierté de Capoue malgré l'élimination

Acteur majeur de la demi-finale retour de Ligue des champions entre Villarreal et Liverpool (2-3) ce mardi soir, le milieu français de l'équipe espagnole, Etienne Capoue, a réagi à l'élimination des siens avec philosophie.

Double passeur décisif en première période pour Boulaye Dia et Francis Coquelin, puis expulsé sur un deuxième carton jaune à cinq minutes du coup de sifflet final, Etienne Capoue a été un acteur majeur de la superbe demi-finale retour de Ligue des champions entre Villarreal et Liverpool (victoire 3-2 des Reds) ce mardi soir.

Malgré la défaite des siens, et donc l'élimination après le revers aller (2-0), l'international français (33 ans) est revenu avec philosophie sur la performance du "sous-marin jaune".

"C’est l’entame qu’on voulait faire, marquer très vite (Villarreal a mené 2-0, ndlr), a-t-il déclaré au micro de Canal+. On l’a fait avec la manière, on a tous mis une intensité incroyable aujourd’hui, mais ce qui a fait la différence c’est le rythme, eux ils connaissent ça tous les week-ends, alors que nous on n’est pas habitués. On l’a payé, ça s’est vu sur quelques détails… En deuxième période on voulait repartir comme en première mais on voyait que le pressing n’était pas pareil, ils ont su profiter de nos lacunes et ont été efficaces."

>>> Revivez Villarreal-Liverpool

>>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

"Le coeur y était"

Quoi qu'il en soit, l'ancien joueur de Toulouse, Tottenham ou Watford reste fier de ses coéquipiers. Et même s'il n'est pas un grand amateur de foot en dehors des terrains, il sait que Villarreal aura réalisé quelque chose de fort cette saison.

"Demain tout le monde va oublier, plus personne ne va parler de Villarreal, samuse-t-il. Mais ça a été un beau voyage, on a mis Villarreal sur la carte de l’Europe cette année. On a fait une belle campagne, on a su sortir des gros et mettre un peu de pression à Liverpool sur ce match-là. Maintenant on doit bien finir le championnat pour revivre une campagne européenne l’année prochaine. (…) A la mi-temps il y avait un peu d’euphorie, tout le monde s’est dit qu’on pouvait les ‘tuer’, mais en voulant repartir en deuxième on a vu qu’il y avait quelques lacunes au niveau de l’intensité, et c’est ce qui a payé… Parce que le cœur, lui, y était."