Villarreal-Liverpool: ce qu'a dit Klopp à ses joueurs pour les bouger à la mi-temps

Après avoir constaté depuis le banc l'infériorité de son équipe en première période, mardi face à Villarreal en demi-finale retour de la Ligue des champions, Jürgen Klopp a su trouver les bons mots à la pause pour permettre à ses joueurs d'entamer la seconde période avec de bien meilleures intentions.

Il en fallait du caractère pour ne pas sombrer quand Villarreal est revenu à hauteur (2-2 sur l'ensemble des deux matchs à ce moment-là) avant la fin de la première période, alors qu’on pensait ce handicap (victoire 2-0 des Reds à l'aller) de deux buts presque rédhibitoire pour les hommes d’Unai Emery. Méconnaissable dans le premier acte de la demi-finale retour de Ligue des champions, Liverpool s’est réveillé en deuxième période, offrant un véritable récital pour plier l’affaire avec trois buts inscrits en moins d’un quart d’heure, entre la 62 et la 74e minute.

Ce réveil soudain doit beaucoup à l’entrée en jeu de Luis Diaz, qui a immédiatement porté le danger devant les cages de Rulli et marqué le deuxième but pour les Reds. Pari gagnant de Jürgen Klopp, qui a haussé le ton à la pause. "A la pause, on a expliqué aux garçons qu'on devait être plus forts et bouger plus intelligemment. On ne bougeait pas assez. On n'arrivait pas à trouver nos milieux. Nos trois attaquants étaient arrêtés. On a dû résoudre tout cela", a expliqué le technicien allemand en conférence de presse d'après-match.

"Jouez au football!"

"L’entraîneur nous a parlé à la pause. Il y a du caractère et de la personnalité dans le vestiaire. Nous sommes une équipe de très haut niveau, c’est pourquoi nous sommes capables de riposter après avoir encaissé deux buts en première période", a déclaré l’attaquant égyptien Mohamed Salah, ajoutant qu’à la fin "il ne parlait plus, il criait".

"J’ai dit aux gars: 'Oui, ils ont le momentum, mais il ne leur appartient pas, ils ne le possèdent pas", a détaillé Klopp au micro de BT Sport.

"Jouez au football ! Jouez à la manière de Liverpool, comme nous avons joué toute la saison. Tenir le ballon, du mouvement quand nous avons le ballon. Avec la vitesse que nous avons, il faut aussi y mettre du sien", nous a-t-il dit, glissait Virgil Van Dijk au coup de sifflet final. "Nous devions montrer à quel point nous voulions aller en finale. En deuxième mi-temps, nous avons très bien joué", a poursuivi le défenseur central sur BT Sports à la fin du match.