Villarreal-Liverpool: "Pas difficile de faire mieux en deuxième période qu’en première", concède Klopp

Liverpool a validé sa qualification pour la finale de la Ligue des champions en s’imposant 3-2 sur la pelouse de Villarreal ce mardi soir (5-2 en cumulé). Mais les Reds ont eu une belle frayeur à l’issue d’une première période qui n’a pas du tout plu à Jurgen Klopp.

Au regard du calendrier de Liverpool, en capacité de réaliser un quadruplé historique en mai, cette première période plus que délicate vécue sur la pelouse du stade de la Céramique va vite être oubliée. Mais cela n’a pas empêché Jurgen Klopp de tacler ses joueurs pour leur 45 premières minutes contre Villarreal, ce mardi soir en demi-finale retour de Ligue des champions (3-2). Avant de dérouler en seconde période, les Reds sont en effet rentrés aux vestiaires en étant menés 2-0.

>> Revivez Villarreal-Liverpool (2-3)

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

"Évidemment on aurait voulu jouer en première période comme en deuxième, mais on a pris un but d’entrée de jeu, ils étaient en feu, ils ont très bien joué, respect à eux, leur club, au stade… Ils ont démarré parfaitement, pas nous, a estimé Klopp au micro de Canal+ après la rencontre. Ils étaient très agressifs, ont pris beaucoup de risques, ont attaqué en individuel, pendant que nous on envoyait des longs ballons. Ce n'était pas difficile de faire mieux en deuxième période qu'en première tellement on a été mauvais en première."

"Nous étions impressionnés en première mi-temps"

Quelques minutes plus tard, en conférence de presse, Klopp est revenu sur ce premier acte: "On pouvait voir à quel point nous étions impressionnés en première mi-temps et comment on est revenu en deuxième mi-temps. On dirait qu’ils ont joué 500 matchs tous ensemble. C’est normal qu’une première mi-temps comme cela arrive."

À la pause, le coach allemand a lancé Luis Diaz à la place de Diogo Jota afin de rééquilibrer son équipe. "En première période on n’arrivait pas à changer de côté, c’était facile pour eux de défendre. J’ai changé tout ça à la pause, on s’est mis à mieux jouer, à trouver des situations. On a été meilleurs juste parce qu’on a commencé à jouer. Si on n’avait pas mieux joué en deuxième période, on aurait mérité l’élimination", a poursuivi Klopp. Le 28 mai prochain, en finale contre Manchester City ou le Real Madrid, il faudra à coup sûr éviter une première période de cet acabit.