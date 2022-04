Villarreal: "Une revanche de gagner l'Europa League devant Ferguson", sourit Francis Coquelin

Avant d’affronter Liverpool mercredi soir en demi-finale de Ligue des champions (sur RMC Sport), Francis Coquelin revient sur la victoire en Ligue Europa la saison dernière. Un trophée que le Français avait vu comme une revanche sur Alex Ferguson.

Francis Coquelin a la revanche tenace. Alors que Villarreal s’apprête à affronter Liverpool mercredi soir en demi-finale aller de Ligue des champions (à suivre à 21 heures sur RMC Sport 1), le milieu de terrain a été à nouveau interrogé sur la victoire de Villarreal en Ligue Europa la saison dernière. Un succès acquis au bout du suspense, après une très longue séance de tirs au but (1-1, 11-10 tab).

"Un petit retour de bâton"

"Un exploit" pour le club, commente Francis Coquelin, mais aussi une "petite revanche" sur Alex Ferguson, reconnaît-il devant les caméras de RMC. "Quand je fais mes débuts à Arsenal, on prend 8-2 à Old Trafford. A l’époque, j’avais pris un tacle de Sir Alex Fergusson dans sa biographie. Donc c’était un petit retour de bâton sympa de gagner l’Europa League contre eux. En plus, je crois qu’il était dans les tribunes. Soulever le trophée devant lui, c’était sympa", sourit le Français. A-t-il croisé son regard? "Je l’ai cherché, je ne l’ai pas trouvé. Mais lui, il a dû me voir", a-t-il ajouté.

La déroute d’Arsenal contre Manchester United remonte à août 2011. De retour de prêt après une saison en Ligue 1 avec Lorient, Francis Coquelin, alors âgé de 20 ans, avait été lancé dans le grand bain. Et avait pris l’eau. "Arsenal a joué avec un jeune garçon au milieu de terrain: Francis Coquelin. J'avais à peine entendu parler de lui, et il n’a quasiment plus rejoué", avait écrit plus tard Alex Ferguson dans sa biographie publiée en 2013. Et Francis Coquelin ne l’a pas oublié.