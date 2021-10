Belgique-France: Alderweireld n’a "pas peur" de Mbappé et Griezmann

Toby Alderweireld (32 ans), défenseur de la Belgique, se réjouit d’affronter l’équipe de France en demi-finale de la Ligue des nations (jeudi, 20h45), pour justifier le statut de numéro un mondial de la sélection.

Toby Alderweireld (32 ans) se souvient bien de la demi-finale de la Coupe du monde 2018 entre la France et la Belgique (1-0). Il avait même assisté de près au but de la tête de Samuel Umtiti, qui avait coupé le ballon de la tête juste devant Marouane Fellaini et sous les yeux impuissants de l’actuel défenseur du club qatari d’Al-Duhail. Trois ans plus tard, ce dernier ne nourrit aucun complexe et se réjouit même de retrouver les Bleus, jeudi en demi-finale de la Ligue des nations (20h45) pour affirmer le statut des Diables Rouges, meilleure équipe au classement Fifa.

"Nous avons une idée de comment battre cette équipe"

"Clairement, c'est une équipe de très haut niveau, reconnait l’ancien joueur de Tottenham. Mais nous ne devons pas leur laisser le sentiment que cette équipe est trop forte. Personnellement, je vois cette rencontre comme un obstacle à la finale. Nous devons aborder ce match de façon professionnelle. Nous avons une idée de comment battre cette équipe. Je pense que nous devons les regarder en face. Ce que fait la France n'a pas beaucoup d'importance. C'est une belle étape pour démontrer pourquoi nous sommes le numéro un au classement FIFA."

Alderweireld aborde avec une grande assurance l’adversité proposée par les Bleus. "J'ai hâte de jouer contre des gars comme Mbappé et Griezmann, poursuit-il. Je n'ai pas peur. Je veux me montrer et prouver que nous pouvons contenir ces gars-là."

Il a aussi balayé d’un revers de main les critiques sur le niveau de la défense des Diables Rouges. "Les commentaires sur la défense, souffle-t-il. Qu'est-ce que je peux dire à ce sujet? Nous avons toujours obtenu de bons résultats et nous allons essayer de continuer dans cette voie. Nous répondrons sur le terrain."