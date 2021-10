Belgique-France: les Bleus avec une défense à trois?

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, a fait travailler les joueurs présents à l’entraînement mardi dans une défense à trois qui pourrait être reconduite contre la Belgique, jeudi (20h45) en demi-finale de la Ligue des Nations.

Même si Didier Deschamps n’a pas pu compter sur l’ensemble de son effectif pour la séance de mardi à Clairefontaine, le sélectionneur a tout de même effectué quelques exercices tactiques. Le technicien a pu faire travailler les joueurs présents avec une défense à trois, comme lors de la dernière rencontre face à la Finlande (2-0), lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Le dispositif pourrait donc être reconduit contre la Belgique, jeudi (20h45) lors de la demi-finale de la Ligue des Nations à Turin.

Il y a un mois, Kurt Zouma, Raphaël Varane et Presnel Kimpembe avaient été alignés dans cette charnière qui avait bien fonctionné. Alors que les Bleus restaient sur une déconvenue dans ce système (face à la Suisse en 8e de finale de l’Euro), ils avaient signé une prestation bien plus consistante et équilibrée, avec des belles phases offensives face à la Finlande. Depuis, plusieurs joueurs ont effectué leur retour, dont les Munichois Benjamin Pavard et Lucas Hernandez qui postulent à une place dans le onze. Titulaire contre la Finlande, Théo Hernandez sera en concurrence avec Lucas Digne, voire avec son frère sur le côté gauche.

Deschamps a ouvert la porte à ce schéma mardi

Mardi en conférence de presse, Didier Deschamps avait ouvert la porte à l’idée de reconduire le même schéma que face à la Finlande. "Je sais l'équipe que j'aimerais aligner, a-t-il confié. On verra si c'est possible. Oui cela a bien fonctionné contre la Finlande, ce schéma est une option avec des avantages et des inconvénients. C'est aussi une analyse par rapport à l'adversaire. Je ne peux qu'être satisfait du match contre la Finlande même si la fois d'avant (la Suisse à l'Euro, ndlr) votre analyse ne devait pas être positive. Contre la Finlande, j'étais convaincu que c'était la meilleure façon de jouer. Je dois trouver la meilleure solution pour gagner le match."

Les joueurs de l’équipe de France vont quitter Clairefontaine, ce mercredi en fin de matinée, pour prendre la direction de l’Italie. Ils s’entraîneront vers 18h30 au Juventus Stadium après la conférence de presse du jour (17h45, à suivre en direct sur notre site) au cours de laquelle, Didier Deschamps en dira peut-être plus sur son dispositif tactique.