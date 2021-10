France-Espagne: la presse espagnole dézingue l’arbitrage

Le but accordé par l’arbitre à Kylian Mbappé suscite l’incompréhension dans la presse espagnole, ce lundi matin au lendemain du sacre de la France face à l’Espagne en Ligue des nations (2-1). Une décision vécue comme une injustice.

Ils n’en reviennent toujours pas. Comment l’assistance vidéo a pu valider le but de Kylian Mbappé malgré une position de hors-jeu assez nette? La presse espagnole ne décolère pas contre cette décision qui a accordé le but de l’attaquant français et permis à la France de remporter la finale de la Ligue des nations contre l’Espagne (2-1), dimanche. L’arbitre Anthony Taylor s’est justifié auprès de certains joueurs en expliquant que le ballon effleuré par Eric Garcia avait remis en jeu Mbappé. Une justification qui ne convainc pas.

"Ils détruisent le foot", lance Marca en une de son édition de lundi. "Une interprétation incompréhensible du VAR sur une nouvelle et ridicule règle du hors-jeu fait tomber l’Espagne. Pire fut encore l’explication arbitrale auprès d’Eric Garcia: ‘tu aurais dû t’abstenir (de tacler)’." "Même les arbitres n’étaient pas d’accord", lance encore Marca.

L’autre journal madrilène As rebondit aussi sur "l’indignation avec Taylor". Iturralde González, ancien arbitre espagnol, explique pourtant la raison pour laquelle le but de Mbappé est valable. Ces explications ne calment pas les autres médias comme Sport qui dénonce une injustice. "Une grande sélection espagnole tombe devant la France de manière scandaleuse avec un but hors jeu de Mbappé."

Mundo Deportivo titre en faisant un jeu de mot avec le mot Var (Var… apalo, qui signifie "coup" en espagnol). "Oyarzabal avait ouvert le score pour l’Espagne avant que Benzema n’égalise d’un golazo et que l’arbitre, ni le Var ne voient un hors jeu sur le 2-1."