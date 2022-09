Italie: Donnarumma remercie "Mère Nature" pour ses arrêts contre la Hongrie

Auteur d’une excellente partie contre la Hongrie ce lundi (2-0), le gardien de l’Italie et du PSG Gianluigi Donnarumma savoure la qualification de son équipe pour le Final Four de la Ligue des nations. Un soulagement moindre, après le traumatisme de la non-qualification pour le Mondial.

L’Italie et son gardien Gianluigi Donnarumma auront peut-être l’occasion de soulever un nouveau trophée dans les prochains mois. Qualifiée pour le Final Four de la Ligue des nations, la Nazionale peut remercier son capitaine, auteur de six arrêts dont une triple parade spectaculaire en début de seconde période lors de la victoire contre la Hongrie (2-0).

"La Coupe du monde est une plaie ouverte"

"Il a fallu la victoire pour redonner de l'enthousiasme, même s'il n'y a pas de retour en arrière et que la Coupe du monde est une plaie ouverte, concède le gardien du PSG dans des propos relayés par la Gazetta dello Sport, six mois après son élimination en barrage du Mondial contre la Macédoine du Nord. Nous devions recommencer, nous devions le faire pour toute l’Italie et pour ceux qui croyaient en nous. On a bien commencé avec deux victoires, maintenant allons au Final Four et essayons de le gagner".

Gianluigi Donnarumma explique au sujet de sa performance du soir que sa grande taille (1,96m) l’a particulièrement aidé. "Je pense que c’est plus Mère Nature qu’autre chose, même si je travaille aussi à l’entraînement. Il faut un peu de tout. Mais maintenant je dois continuer comme ça, je dois le faire pour toute l'Italie et pour ceux qui croient en moi. Je remercie ma famille et ma petite amie".

"En juin, j'ai fait une erreur que je n'aurais pas dû faire"

Il revient aussi sur ses erreurs notamment dans son jeu au pied, comme lors de la débâcle contre l’Allemagne (2-5) en juin. "Parfois, une erreur peut arriver et c'est dur pour nous les gardiens, ajoute-t-il. Mais il faut toujours travailler dur et comprendre où on s'est trompé. Malheureusement en juin j'ai fait une erreur que je n'aurais pas dû faire. J'ai travaillé dessus, on en a parlé avec l'entraîneur. Malheureusement, ça peut arriver mais ça ne doit pas arriver". L’Italie poursuivra sa reconstruction avec deux matchs amicaux prévus fin novembre (contre l’Albanie et l’Autriche), au moment où tous les regards seront tournés vers le Qatar.