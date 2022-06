Equipe de France: "Des choses déformées ou mal interprétées", Rabiot justifie sa rareté dans les médias

Adrien Rabiot a pris place en conférence de presse ce mardi au lendemain du nul de l’équipe de France en Croatie (1-1) en Ligue des nations. Le milieu des Bleus et de la Juventus a expliqué pourquoi il n’était pas particulièrement fan de ses obligations médiatiques.

Auteur d’un joli enchaînement ce lundi soir à Split, Adrien Rabiot a bien cru offrir une précieuse victoire à l’équipe de France lors de la Ligue des nations. Mais le milieu tricolore a ensuite vu la Croatie égaliser dans les dernières minutes (1-1). Une contre-performance collective qui ne lui a pourtant pas ôté le sourire ce mardi en conférence de presse. Un exercice dont le milieu de 27 ans n’est pourtant pas très friand.

"J'ai toujours été plutôt discret au niveau des médias. Souvent le peu de choses que j'ai dites ont été déformées ou mal interprétées, a indiqué le gaucher des Bleus et de la Juventus. Je préfère parler le moins possible et être présent sur le terrain et faire ce que je sais faire de mieux plutôt que d’aller parler dans la presse."

"C’est magique"

Désormais à la Juventus après un début de carrière au PSG, Adrien Rabiot se sent bien au sein du groupe tricolore. Même si cela n’a pas toujours été de tout repos pour lui. Après dix ans dans le football professionnel, celui qui a signé son premier contrat en 2012 est fier du chemin parcouru.

"Je suis très content, je me dis que c’est très bien d’être arrivé où j’en suis. Au commencement ce n’était pas forcément gagné donc après dix saisons, avoir évolué autant de temps au PSG puis d'être arrivé à la Juventus dans un club important comme l’est la Juventus Turin. Evoluer avec l'équipe de France au plus haut niveau international, avoir disputé l'Euro et peut-être disputer une Coupe du monde, c'est magique. Pour l’instant mon bilan est très positif pour moi."