Ligue des nations: Busquets meilleur joueur du Final Four, Mbappé aussi récompensé

Sergio Busquets, le milieu de terrain de l’Espagne, a été élu meilleur joueurdu Final Four de la Ligue des nations par un panel d’experts. Kylian Mbappé termine, lui, meilleur buteur de la compétition et joueur le plus performant de la finale.

Une petite consolation malgré la déception. Sergio Busquets (33 ans), milieu de terrain de l’Espagne, a été désigné meilleur joueur du Final Four de la Ligue des nations, par un panel d’experts. Le joueur du FC Barcelone a brillé lors de la demi-finale face à l’Italie (2-1) avant de récidiver contre la France malgré la défaite de la Roja en finale (2-1), dimanche.

"Il a contrôlé les deux matchs, dicté le jeu"

"Il a contrôlé les deux matchs, dicté le jeu et rendu meilleurs les joueurs autour de lui", a justifié, Robbie Keane, l'ancien attaquant irlandais de Tottenham et l’un des trois observateurs techniques de l’UEFA pour offrir ce prix. Giovanni van Bronckhorst, ancien défenseur néerlandais du Barça et d'Arsenal, et Vera Pauw, ancienne internationale néerlandaise et sélectionneure de l’Irlande, composaient le jury. Busquets, capitaine de la Roja, a disputé l’intégralité des deux matchs pour une passe décisive, neuf ballons récupérés et 94% de passes réussies.

Kylian Mbappé a aussi récolté un trophée individuel: celui de meilleur buteur du Final Four avec deux buts et deux passes décisives. L’attaquant avait réduit l’écart sur penalty face à la Belgique en demi-finale (3-2) avant d’inscrire le but de la victoire en finale face à l’Espagne (2-1) sur une action très controversée.

Il devance l’Espagnol Ferran Torres (deux buts en 133 minutes de jeu) et Karim Benzema (deux buts en 190 minutes de jeu). Les organisateurs ont aussi établi un classement des joueurs les plus performants selon un système de tracking et un algorithme récompensant les gestes décisifs par des points (les matchs sans concéder de but, tacles ou arrêts récompensent les défenseurs ; tandis que les buts, passes décisives, centre ou passes comptent pour les milieux de terrain). A ce jeu, Mbappé arrive encore en tête (231 points), devant Benzema (162), Mikel Oyarzabal (131), Busquets (129) et Torres (109).