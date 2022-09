Ligue des nations: Henry devrait diriger la Belgique contre les Pays-Bas

Exclu en fin de match contre le pays de Galles, le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez devrait être suspendu et remplacé par son adjoint Thierry Henry pour le prochain match des Diables rouges, dimanche contre les Pays-Bas.

Grande première à venir pour Thierry Henry ? Assistant de Roberto Martinez en sélection belge entre 2016 et 2018 et de nouveau depuis 2021, l’ancien attaquant français devrait diriger les Diables Rouges pour le choc face aux Pays-Bas ce dimanche, après l’exclusion du coach espagnol et sa suspension à venir.

Dans les dernières secondes de jeu contre le pays de Galles ce jeudi soir (2-1), Martinez a voulu gagner du temps en ne renvoyant pas un ballon, ce qui a provoqué ce rouge. "J’avoue que j’ai été un peu surpris d’être exclu de la sorte, ce n’était pas grand-chose, explique-t-il dans des propos relayés par Le Soir. Mais bon, il est clair que j’aurais dû laisser le ballon au joueur gallois, ne pas chipoter avec".

"Si je dois être remplacé, j’ai un staff technique qui sera apte à le faire, mes assistants Thierry Henry ou Anthony Barry en l’occurrence"

"J'aimerais aussi savoir pourquoi j'ai reçu un carton rouge, a également déclaré le sélectionneur, comme rapporte le Standaard. J'ai attrapé le ballon et c'était peut-être un carton jaune, mais rouge… J'ai entendu dire que je devais offrir un dîner aux joueurs maintenant, alors je le ferai !" Avant d’apprendre qu’il devrait donc logiquement devoir céder sa place pour le prochain match.

"On verra ce qui se passe, j’espère être blanchi par l’UEFA d’ici là, indique-t-il. Si je dois être remplacé, j’ai un staff technique qui sera apte à le faire, mes assistants Thierry Henry ou Anthony Barry en l’occurrence". Le consultant Prime Video, récent co-propriétaire de Côme, n’a plus dirigé une équipe première depuis son départ de Montréal en février 2021, faisant suite à une très courte expérience sur le banc de l’AS Monaco.

"Un carton rouge vraiment ridicule", pour Courtois

"C'était un carton rouge vraiment ridicule, estime de son côté Thibaut Courtois. D'accord, c'est un mauvais geste de l'entraîneur mais je pense que l'arbitre a donné le mauvais carton". Deuxième de son groupe de Ligue des nations avant le derby de la dernière journée à Amsterdam, la Belgique doit l’emporter en effaçant la différence de buts du match aller (1-4) pour se qualifier pour le Final Four de la compétition en juin prochain. Le match de dimanche ne sera donc dénué d’enjeux pour ce qui devrait être la première de Thierry Henry.