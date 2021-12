Ligue des nations: de la réussite au tirage pour les Bleus, avec un groupe très abordable

Tenante du titre, l'équipe de France a hérité du Danemark, de la Croatie et de l'Autriche comme adversaires pour la Ligue des nations 2022-2023. Les Bleus s'en sortent plutôt bien et échappent au groupe de la mort composé de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Angleterre et de la Hongrie.

L'équipe de France connaît le nom de ses adversaires pour la 3eme édition de la Ligue des nations. Lors du tirage au sort effectué jeudi par Robert Pirès et l'ex-international espagnol Gaizka Mendieta, les Bleus, tenants du titre, s'en sortent très bien. Les joueurs de Didier Deschamps ont hérité du Danemark, de la Croatie et de l'Autriche dans le groupe 1. Ils échappent notamment au groupe de la mort avec l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie et la Hongrie. Le Danemark est l'adversaire des Bleus le mieux classé à la Fifa au 6e rang. La Croatie est 15e et l'Autriche 30e. Pour rappel, les champions du monde sont sur le podium.

Si on ne connaît pas encore le calendrier précis des matchs des Bleus, les première et deuxième journées se disputeront du 2 au 8 juin tandis que les 3e et 4e journées auront lieu du 8 au 14 juin. La deuxième fenêtre de cette Ligue des nations se tiendra à la rentrée avec les journées 5 et 6 du 22 au 27 septembre (calendrier complet ci-dessous).

Groupe A1: Autriche, Croatie, Danemark, France

Groupe A2: République tchèque, Suisse, Portugal, Espagne

Groupe A3: Hongrie, Angleterre, Allemagne, Italie

Groupe A4: Pays de Galles, Pologne, Pays-Bas, Belgique

Après le Portugal, premier vainqueur de la LDN en 2019, l’équipe de France s’est adjugée le titre au mois d’octobre dernier. Après avoir battu la Belgique (3-2) en demie, les Bleus emmenés par un grand Karim Benzema ont dominé l’Espagne (1-2) en finale.

>> Le tirage au sort de la Ligue des nations en direct

La Ligue des Nations pour préparer le Mondial au Qatar

Cette épreuve lancée par l'UEFA pour redonner de l'intérêt aux matches internationaux sans enjeu prend une saveur particulière, à l'aube d'une année clôturée par la Coupe du monde prévue du 21 novembre au 18 décembre au Qatar. Car d'ici-là, les grandes nations du football n'auront que trois rassemblements à se mettre sous la dent, dont deux seront consacrés à cette Ligue des nations 2022-23, en juin (quatre matches) et en septembre (deux matches). Les rencontres feront de facto office de répétition générale et seront autant d'occasions, pour les sélectionneurs de peaufiner leurs listes pour Doha.

Le calendrier de la Ligue des nations 2022-2023

Journées 1 et 2 : 2-8 juin 2022

Journées 3 et 4 : 8-14 juin 2022

Journées 5 et 6 : 22-27 septembre 2022

Tirage au sort de la phase finale : à déterminer

Demi-finales : 14 et 15 juin 2023

Finale et match pour la troisième place : 18 juin 2023

Le tirage au sort complet de la Ligue des nations

Ligue A :

Groupe A1 : Autriche, Croatie, Danemark, France

Groupe A2 : République Tchèque, Suisse, Portugal, Espagne

Groupe A3 : Hongrie, Angleterre, Allemagne, Italie

Groupe A4 : Pays de Galles, Pologne, Pays-Bas, Belgique

Ligue B :

Groupe B1: Arménie, République d'Irlande, Ecosse, Ukraine

Groupe B2: Albanie, Israël, Russie, Islande

Groupe B3: Monténégro, Roumanie, Finlande, Bosnie-Herzégovine

Groupe B4: Slovénie, Serbie, Norvège, Suède

Ligue C

Groupe C1 : Iles Féroé, Luxembourg, Lituanie, Turquie

Groupe C2 : Grèce, Kosovo, Chypre ou Estonie, Irlande du Nord

Groupe C3 : Biélorussie, Azerbaïdjan, Slovaquie, Kazakhstan ou Moldavie

Groupe C4 : Macédoine, Géorgie, Gibraltar, Bulgarie

Ligue D

Groupe D1 : Lettonie, Andorre, Kazakhstan ou Moldavie, Liechtenstein

Groupe D2 : Saint-Marin, Chypre ou Estonie, Malte