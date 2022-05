Ligue des nations: dispositif renforcé pour France-Danemark vendredi

Le fiasco de la finale de la Ligue des champions a poussé les autorités à revoir leur plan, avec un dispositif qui devrait être renforcé en vue du match France-Danemark, prévu vendredi (20h45) au Stade de France en Ligue des nations.

La première réunion de sécurité pour préparer France-Danemark (vendredi à 20h45) a eu lieu la semaine dernière. Entre-temps, il y a eu cette fameuse finale de Ligue des champions, entre le Real et Liverpool (1-0), qui a fait évoluer le contexte. Une nouvelle réunion entre la Fédération française de football (FFF) et la préfecture de police de Paris est prévue ce mercredi pour adapter et caler définitivement le dispositif qui devrait être largement renforcé, voire disproportionné par rapport à ce qui était prévu initialement.

>> Chaos au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions: les infos en direct

Seulement 300 supporters danois sont attendus au Stade de France vendredi soir pour assister à ce match comptant pour la Ligue des nations. La rencontre ne suscite pas d’inquiétude particulière. En revanche, un élément doit être surveillé et géré de près par les pouvoirs publics: la circulation. Vendredi soir sera le début d’un nouveau week-end prolongé (Pentecôte) avec, en plus, une nouvelle grève qui va impacter le RER B. L’accès au stade pourrait donc impliquer de nouvelles difficultés.

L'opposition pillonne Gérald Darmanin et le gouvernement

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin se passerait bien d’une nouvelle polémique alors que le gouvernement essuie actuellement une tempête médiatique majeure à moins de deux semaines du premier tour des élections législatives. Profitant du flou entourant les circonstances qui ont entraîné des scènes de chaos à l’occasion d’un événement en mondovision ayant donc offert aux incidents observés une résonance internationale, l’opposition a pilonné mardi le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

A la veille de l'audition de Gérald Darmanin et de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, au Sénat (dominé par l’opposition de droite), le député LR Eric Ciotti a estimé sur France 2 que la version du ministre de l'Intérieur sur les "30.000 à 40.000 supporters anglais sans billet ou avec des billets falsifiés" est "totalement fausse et mensongère". "La réalité, c'est qu'il y a sans doute des faux billets, mais pas dans cette proportion. Et la réalité qui est occultée, c'est qu'il y a eu des agressions, qu'il y a eu des vols venant de ressortissants de ces quartiers", a-t-il poursuivi, dénonçant "une délinquance particulièrement présente en Seine-Saint-Denis".

Sur France Inter, le président du RN, Jordan Bardella, a traité Gérald Darmanin de "menteur pathologique", lui reprochant son "déni" au risque d'un "incident diplomatique avec la Grande-Bretagne". A gauche, Adrien Quatennens a pointé du doigt le ministre ainsi que le préfet de police de Paris, Didier Lallement, que le député LFI juge "incapables de gérer la sûreté des événements et la tranquillité publique". "C'est bien la chaîne de commandement et la doctrine d'utilisation des forces de l'ordre qui est en cause", a-t-il estimé sur Public Sénat.