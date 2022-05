Chaos au Stade de France: la justice française ouvre une enquête pour les fraudes aux faux billets

Le Parquet de Bobigny annonce ce mardi qu'une enquête a été ouverte pour les fraudes aux faux billets en marge de la finale de la Ligue des champions organisée au Stade de France.

Les premiers débordements autour de la finale de la Ligue des champions face à la justice. Alors que six individus sont toujours en garde à vue à la suite des évènements au Stade de France en marge de la finale de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, le Parquet de Bobigny a indiqué dans un communiqué qu'"une enquête a été ouverte lundi, confiée à la SDAEF (Sous-Direction des Affaires Économiques et Financières) de la BRDA (préfecture de police) sur la base du signalement article 40 du préfet, du chef d’escroquerie en bande organisée (pour les fraudes aux faux billets)".

Six personnes en garde à vue déférées

Ce mardi, BFMTV a appris que six individus qui étaient encore en garde à vue sont déférés en vue d’une comparution immédiate au tribunal de Bobigny ce mardi après-midi (17e chambre à partir de 13h). Après les évènements au Stade de France samedi, 48 personnes ont été placées en garde en vue mais plus aucun Anglais ne l’était lundi midi. Aucune de ses gardes à vues n’est intervenu pour des faits liés à des intrusions ou des faux billets d’entrée au match. De nombreuses plaintes contre X ont été déposées pour des vols, vols à l’arraché voire avec violences.

Après la grève du RER B samedi ayant participé au chaos lors de la finale de la Ligue des champions samedi, la CGT a lancé un nouvel appel à la mobilisation pour le match France-Danemark, vendredi (20h45) au Stade de France. "La réussite de la grève lors de la finale de la Champions League donne un rapport de force concret aux organisations syndicales. Le fiasco du 28 mai a engendré une médiatisation mondiale et la direction porte l'entière responsabilité des problèmes d'acheminements des supporteurs au Stade de France", affirment CGT Métro-RER, l'Unsa et La Base dans leur appel. "Le 3 juin, mobilisons-nous pour France-Danemark" en Ligue des nations de football, écrivent-ils encore.