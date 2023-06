Ligue des nations: l’étonnant cadeau reçu par Fabian Ruiz, Gavi et Navas

Victorieux de la Ligue des nations avec l’Espagne, les joueurs Fabian Ruiz, Gavi et Jesus Navas ont été accueillis en héros dans leur Andalousie natale ce mercredi. L’occasion pour eux de recevoir un surprenant cadeau composé de tomates.

Décidément la victoire l’Espagne en Ligue des nations étaient attendue avec impatience. Privés de titre depuis l’Euro 2012, les supporters de la Roja n’ont pas boudé leur plaisir après le titre obtenu contre la Croatie (0-0, 5 tab à 4). A tel point que les protégés de Luis de la Fuente ont eu droit à des accueils dignes de rock star pour leur retour en Espagne.

En particulier pour le trio composé de Fabian Ruiz, Gavi et Jesus Navas. Originaire de Los Palacios y Villafranca en Andalousie, les trois joueurs andalous ont été célébrés par leurs fans. L’Association des producteurs de tomates de la ville s’est aussi associée à cet hommage en offrant à chaque membre du trio son poids en tomates.

>> Espagne-Croatie (0-0, 5 tab à 4)

82kg pour Fabian Ruiz

Le joueur du PSG et ses deux partenaires de la sélection ont ainsi pris la pose avec leur cagette remplie de la spécialité locale, les "Bonbons de Palacios". Le journal Estadio Deportivo a même détaillé la quantité de fruits reçus par Fabian Ruiz, Gavi et Jesus Navas: 65 kilos pour le défenseur de Séville, 70kg pour le milieu du Barça et 82kg pour le relayeur du Paris Saint-Germain.

Une telle initiative fait penser à celle lancée par une association de producteurs des îles Canaries. Après l’Euro 2021, 80 000 kilogrammes de bananes avaient été donnés à des banques alimentaires suite au 76 kilomètres parcourus par l’idole locale, Pedri, pendant la compétition.

Invités à signer le livre d’honneur auprès du maire de Los Palacios y Villafranca, les trois joueurs ont ensuite été ovationné depuis le balcon de la mairie.

L’édile local a même harangué les supporters en soumettant l’idée que trois terrains de la ville soient renommés en l’honneur des trois joueurs. Les vivats de la foule ont validé sa proposition. En attendant, Fabian Ruiz, Gavi et Jesus Navas pourront déguster leurs tomates pendant des vacances bien méritées.