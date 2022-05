Ligue des Nations: souffrant d’une pubalgie, Courtois forfait avec la Belgique

Récent vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, Thibaut Courtois a déclaré forfait pour les matchs de la Belgique, comptants pour la Ligue des Nations. Le gardien madrilène souffre d’une pubalgie et devrait être au repos pendant près de six semaines.

Vacances prématurées pour Thibaut Courtois. Alors que le portier belge du Real Madrid devait enchaîner avec la Ligue des Nations après la finale de la Ligue des champions, remportée par les Merengue contre Liverpool (1-0), il a finalement été libéré par le staff belge et ne jouera pas avec les Diables Rouges. Arrivé ce lundi soir à Tubize, lieu de villégiature de la sélection belge, les examens médicaux ne se sont pas révélés concluants. Handicapé par une pubalgie depuis plusieurs mois, le staff du Real Madrid aurait demandé à Courtois de rester au repos six semaines avant de revenir chez les Merengue.

Homme du match lors de la finale de la Ligue des champions, Courtois préfère ne pas prendre de risque pour ne pas compromettre la saison prochaine ainsi que la Coupe du monde 2022 l’hiver prochain au Qatar (21 novembre-18 décembre). Après la finale, l’ancien gardien de l’Atlético avait déjà émis des doutes quant à sa participation au rassemblement. "J’ai joué toute l’année avec une pubalgie et j’ai encore ressenti des douleurs lors de la finale. Je dois voir avec le sélectionneur ce que nous allons faire dans les prochains jours. Je vais probablement devoir me reposer pour des raisons médicales, précisait le gardien de 30 ans au micro de VTM. C’est pourquoi nous devons encore voir avec l’entraîneur national ce que nous ferons la semaine prochaine. La gravité de la blessure n’impose pas une mise à l’écart, mais si je désire être au top lors de la Coupe du monde au Qatar cet automne, alors je dois pouvoir me ménager."

Thibaut Courtois n’est pas le seul Belge à devoir faire une croix sur le rassemblement des Diables Rouges. Le défenseur de l'Olympique lyonnais, Jason Denayer, est lui aussi contraint de quitter le rassemblement à cause d’une blessure à la cheville. Pour l'heure, la Belgique n'a pas annoncé si Roberto Martinez allait faire appel à des renforts pour pallier ces absences. Récent champion de Belgique avec Bruges, Simon Mignolet devrait garder les cages belges lors des prochaines échéances

Demi-finaliste en 2021, la Belgique retrouve la Ligue des Nations avec une confrontation contre le voisin néerlandais le 3 juin avant de défier la Pologne (8 juin), le pays de Galles (11 juin) et une nouvelle fois la Pologne (14 juin).