Ligue des nations: une médaille pour Giroud et Kanté, absents lors du Final Four?

Non retenu dans le groupe France par Didier Deschamps, le sélectionneur, à l’occasion du Final Four de la Ligue des nations, Olivier Giroud a appris au Guardian qu’il allait recevoir une médaille pour le rôle clé qu’il a joué dans les qualifications.

Laissé de côté par le sélectionneur depuis la rentrée de septembre, Olivier Giroud, longtemps incontournable en équipe de France malgré ses difficultés en club, a vu les Bleus s’imposer en Ligue des nations, sans lui. Le retour surprise de Karim Benzema et l’arrivée d’espoirs qui poussent sont parvenus à faire oublier d’anciens habitués de l’équipe de France, dont Olivier Giroud. Mais l’attaquant de l’AC Milan ne renonce pas pour autant à sa carrière sous le maillot siglé du coq. "Je ne pense pas dire un jour que je me retire de la scène internationale", a-t-il confié au Guardian.

Trois buts en Ligue des nations

"Si le sélectionneur a besoin de moi, j’irai, a-t-il assuré. Je n'ai jamais demandé à Frank Lampard de jouer quand j'étais à Chelsea, par exemple. Quand je ne jouais pas, j'étais frustré mais j'ai juste continué à faire de mon mieux et à essayer d'aider l'équipe à atteindre l'objectif. Quand j'étais censé partir, je lui ai dit: 'Tu ne me fais pas jouer, je suis le troisième choix, laisse-moi partir.' Mais il a dit qu'il me donnerait une chance. Il m'a donné cette chance et j'ai fait mon travail sur le terrain, j'ai marqué huit buts en 11 matches et j'ai aidé l'équipe à se qualifier pour la Ligue des champions."

Olivier Giroud entend adopter la même attitude avec l’équipe de France: "Si le manager a besoin de moi, il m'appellera ; sinon, il ne le fera pas. Je suis concentré à 100% sur Milan et sur le fait d'être décisif et efficace pour mon club. On verra bien ce qui se passe." Puis il ajoute: "Apparemment, N'Golo Kanté et moi pouvons avoir des médailles pour la Ligue des Nations car nous avons été fortement impliqués dans les qualifications. C'est donc un bel ajout à mon tableau d'honneur, n'est-ce pas ?"

Cela ne semblait pas si évident selon ce qu'a expliqué la Fédération française de football à RMC Sport, 40 médailles ayant été distribuées entre les 23 joueurs retenus pour le Final Four et les 17 membres du staff. Mais la récompense semblerait juste pour un joueur qui a inscrit trois buts dans la compétition, dont un doublé contre la Suède (4-2) il y a près d’un an.