Suède-Norvège: "Il a dit qu’il allait me casser les jambes…", ça a chauffé entre Haaland et Milosevic

Le match de Ligue des nations entre la Suède et la Norvège (1-2) dimanche à Solna a été marqué par une altercation verbale musclée entre le défenseur suédois Alexander Milosevic et la star Erling Haaland. C'est en tout cas ce qu'affirment le néo-joueur de City et ses partenaires.

Décidément les relations entre sportifs scandinaves sont tendues en ce moment. Après le quart de finale électrique entre le Norvégien Casper Ruud et le jeune danois Holger Rune à Roland-Garros , c’est le match de Ligue des nations entre la Suède et la Norvège (1-2), dimanche à Solna qui a été le théâtre d’échanges salés entre joueurs. Notamment entre Erling Haaland, double buteur, et Alexander Milosevic.

Après la rencontre, le futur avant-centre de Manchester City a raconté son échange musclé, visible sur les images, avec le défenseur central international suédois : "Au début, il m’a traité de pute et je peux vous assurer que je ne le suis pas, a lâché Haaland au micro de la chaine de télévision norvégienne TV2. Puis il a dit qu’il allait me casser les jambes et une minute après j’ai marqué. C’était sympa."

Les Norvégiens dénoncent le "comportement enfantin" de Milosevic

Si Haaland ne s’est pas privé de chambrer le public suédois en mettant son doigt sur sa bouche, Alexander Milosevic nie avoir insulté son adversaire : "Je ne comprends pas et ne parle pas le norvégien. Je ne sais pas s’il parle le suédois. Je ne vois pas comment on peut communiquer. Et je ne parle pas anglais sur le terrain, s’est défendu le joueur de Solna. C’est bizarre qu’il dise des choses que je n’ai pas dites."

Qui faut-il croire ? Difficile à dire mais Alexander Sörloth, partenaire d’attaque d’Haaland, en a remis une petite couche sur Milosevic : "On m’a aussi traité de pute, on m’a insulté, il doit donc aimer cette expression", a lâché Sörloth à Nettavisen. Je trouve ce comportement vraiment enfantin, mieux vaut en rire. Seuls les enfants de 13 ans utilisent ces mots…" Stefan Strandberg, positionné tout près de Milosevic en zone mixte, y est lui aussi allé de son petit tacle : "Il n’atteint même pas ses chevilles… C’est gênant. Il a été énervé par Erling pendant tout le match…" conclut l’international norvégien. Les retrouvailles sont dans un mois, le 12 juillet à Olso.