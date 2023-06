Messi à Miami: un joueur des Dolphins, en NFL, lui souhaite la bienvenue et lui lance un défi

Tyreek Hill, joueur de football américain aux Miami Dolphins, a souhaité la bienvenue à Lionel Messi à Miami... et lui a lancé un petit défi.

Une preuve de plus, s'il en fallait, que l'arrivée de Lionel Messi à l'Inter Miami est un événement en Floride. Tyreek Hill, joueur de football américain aux Miami Dolphins en NFL, a tourné une vidéo pour souhaiter la bienvenue au footballeur argentin.

"Hey quoi de neuf, c'est Tyreek Hill. Je veux juste dire bienvenue dans le 305 (le surnom de la ville), Lionel Messi. Maintenant, on a deux numéros 10", a-t-il d'abord lancé ce jeudi.

"Je veux savoir qui est le plus rapide"

À cette occasion, celui qui se fait aussi appeler Cheetah a lancé un défi au champion du monde argentin: "Je veux savoir qui est le plus rapide. Quoi qu'il en soit, félicitations à toi mec. Big up et: "Qué lo que, papi!" Bienvenue à Miami!"

Il n'y a en réalité que très peu de doute sur l'issue d'un tel défi s'il devait avoir lieu, non seulement au regard des dernières prestations de Lionel Messi sur les terrains, mais surtout par rapport au passé de Tyreek Hill, qui était auparavant un spécialiste du sprint en athlétisme.

Tyreek Hill, 29 ans, évolue en tant que receveur écarté aux Miami Dolphins depuis 2022. Il était auparvant aux Chiefs de Kansas City.