MLS: en attendant Messi et Busquets, l'Inter Miami chute encore lourdement

Le futur club de Lionel Messi et Sergio Busquets, l'Inter Miami, s'est incliné pour la septième fois consécutive samedi et demeure bon dernier de la conférence Est de la MLS.

Une défaite. Une de plus. En attendant les débuts de Lionel Messi et Sergio Busquets, l’Inter Miami n’en finit plus de sombrer. Le club de David Beckham a essuyé samedi soir un septième revers d'affilée contre Philadelphie (4-1) en Major League Soccer et reste scotché à la dernière place de la conférence Est avec seulement 15 points pris après 18 journées.

Un nouvel entraîneur attendu

La franchise floridienne a pourtant viré début juin l’ex-international anglais Phil Neville, qui dirigeait l'équipe depuis deux saisons et demie, pour le remplacer par l’Argentin Javier Morales, nommé entraîneur intérimaire. Selon les médias sud-américains, ce dernier devrait prochainement céder sa place à Tata Martino. L’ancien sélectionneur du Mexique présente l’avantage de bien connaître Messi, natif de Rosario comme lui, pour l’avoir eu sous ses ordres du côté du FC Barcelone et avec l’Albiceleste. Des aventures communes qui n’ont pas été couronnées de succès.

D’après le quotidien Olé, Martino serait pourtant tout proche de s’installer sur le banc de l’Inter Miami, qui a coulé samedi face aux coéquipiers d’Alejandro Bedoya, bien connu en France pour avoir passé trois saisons au FC Nantes. Privé de Corentin Jean, blessé pour plusieurs mois, la future équipe de Messi était déjà menée 3-0 à la pause, avant de se réveiller quelque peu en seconde période. Elle tentera de se reprendre le 2 juillet contre Austin. Messi, lui, pourrait faire ses débuts le 21 juillet contre le club mexicain de Cruz Azul dans le cadre de la Leagues Cup, une compétition nord-américaine organisée conjointement par la MLS et la Fédération du Mexique de football.