MLS: inspiré par Lionel Messi, James Harden veut "trouver quelqu’un pour venir à Houston"

L’arrivée de Lionel Messi à l’Inter Miami pourrait encourager d’autres équipes de MLS à marquer le coup pour se renforcer. C’est la volonté de la star de NBA James Harden, qui a confié auprès de USA Today Sports son envie de "trouver quelqu’un" pour venir au Houston Dynamo FC, club dont il est actionnaire.

Et si, à l’instar de Cristiano Ronaldo qui a mis la lumière sur le développement du football en Arabie Saoudite, Lionel Messi encourageait les clubs de MLS à investir encore plus massivement sur le marché des transferts? À en croire les propos de James Harden, cela semble être une possibilité.

Star de la NBA où il évolue avec les couleurs de Philadelphia 76ers, l’Américain possède également des parts dans l’équipe Houston Dynamo FC depuis juillet 2019. Inspiré par le succès de l’arrivée de Messi à l’Inter Miami, Harden a partagé à USA Today Sports son envie de renforcer la formation évoluant en Conférence Ouest: "Nous allons essayer de trouver quelqu’un pour venir à Houston. Nous savons tous à quel point Messi est incroyable, il est à Miami et cela correspond à son environnement. Nous avons besoin de quelqu’un pour venir à Houston et nous le découvrirons."

"La MLS grandit avec Messi"

Emballé par l’arrivée de Messi aux Etats-Unis, Harden a tout de même rappelé qu’il ne "recrute personne", lui qui est actionnaire au Houston Dynamo FC. Son équipe compte d’ailleurs un nom assez connu en Europe, en l’occurrence le milieu de terrain Hector Herrera, passé par le FC Porto et l’Atlético de Madrid, et arrivé aux Etats-Unis en 2022. Houston est d’ailleurs dans une phase compliquée en MLS avec un dernier succès remontant au 22 juin. Les Américains comptent deux nuls et trois défaites sur les cinq derniers matchs.

Ce mardi, Lionel Messi a encore ébloui la MLS par son talent avec un doublé et une passe décisive contre Atlanta United. Des débuts dantesques après son superbe coup-franc inscrit durant son premier match avec l’Inter Miami. Selon Harden, la présence de l’Argentin est un plus indéniable pour la médiatisation du championnat américain: "La MLS grandit avec Messi. C’est une grande chose parce qu’en Amérique, nous n’avons jamais eu de reconnaissance pour les footballeurs, nous verrons de jeunes joueurs se développer et ce sera bon pour la culture du football américain."